Embaixadora da República Tcheca no Brasil visita o Paraná

O vice-governador do Paraná Darci Piana recebeu, em nome do governo do Paraná, na sexta-feira (15.02), a embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkensederová.

A diplomata estava acompanhada do ministro-conselheiro, Ondrej Kasina. Participaram também da reunião o diretor de Relações Internacionais da Fecomércio PR, Rui Lemes; o secretário de Segurança do Paraná, general secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, general Luiz Felipe Carbonell, o presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, José Eduardo Bekin, e a deputada federal, Aline Sleutjes.

O vice-governador Darci Piana iniciou a reunião dando as boas vindas e falando sobre o bom momento que o Paraná vive em função da chegada do novo governo. Os representantes da embaixada, por sua vez, apresentaram um panorama da economia do país e delinearam um perfil da indústria tcheca, formada por empresas centenárias e de grande tradição.

“O Paraná na gestão Carlos Massa Ratinho Junior está de braços abertos para outros países. Vamos incentivar e praticar um novo modelo de gestão, aberto às parcerias estrangeiras que trazem desenvolvimento e emprego ao nosso Estado”, disse Darci Piana.

O objetivo da reunião foi aumentar a sinergia nas relações bilaterais com representação no estado do Paraná. A República Tcheca é um dos maiores exportadores de cervejas artesanais do mundo e nesse segmento pretendem alavancar as vendas para o Brasil.



Com informações da assessoria da vice governadoria