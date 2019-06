O embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, disse que o país tem o direito de anexar partes da Cisjordânia, uma declaração que pode ser vista como provocação pelos palestinos.

A fala do embaixador foi dada em uma entrevista ao jornal The New York Times publicada neste sábado (8).

“Sob certas circunstâncias”, afirmou Friedman, “eu penso que Israel tem o direito de tomar o controle de partes da Cisjordânia, mas, provavelmente, não de todo o território”.

Antes da eleição de 9 de abril, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, prometeu iniciar a anexação de assentamentos israelenses na Cisjordânia, medida que poderia violar a lei internacional e ser um golpe fatal na solução de dois Estados ao conflito Israel-Palestina.

Os palestinos reivindicam todo o território como parte de seu futuro Estado. Israel tomou o controle de parte da região em 1967.

Friedman se negou a a dizer como os EUA reagiriam se Netanyahu levasse o plano adiante.

“Não temos uma posição até entendermos se a iniciativa faz sentido, por que é boa para Israel e para a região e por que não criaria mais problemas do que resolveria”, disse.

O embaixador ainda acusou a gestão de Barack Obama de permitir a aprovação de uma resolução da ONU, em 2016, que considerou os assentamentos uma “flagrante violação” da lei internacional, validando argumentos palestinos de que “a Cisjordânia e Jerusalém Oriental pertencem a eles”.