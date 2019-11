O vice-governador do Paraná, Darci Piana, recepcionou nesta terça-feira, dia 26 de novembro, no Palácio Iguaçu, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, que está em visita oficial ao estado. Na pauta, debatemos uma agenda positiva entre o Paraná e o Reino Unido, visando direcionar políticas de capital privado internacional para projetos de infraestrutura no estado. No encontro, Piana fez um relato dos 300 dias do governo Ratinho Junior, e do potencial da agropecuária paranaense, que, mesmo em tempos de crise, tem sustentado a economia brasileira, com 23% de participação em relação a todas as riquezas geradas no Brasil. Já o embaixador, reafirmou que sua visita teve como objetivo fortalecer as relações bilaterais e ampliar parcerias com o Paraná.

Com informações e fotos da vice governadoria