Embaixador do Japão na ONU pede ação coordenada para pressionar a Coreia do Norte

O enviado do Japão para as Nações Unidas enfatizou a necessidade de ação internacional coordenada para implementar sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte.

O embaixador Koro Bessho disse em uma coletiva de imprensa na terça-feira que os norte-coreanos têm conduzido transferências marítimas de navio para navio de petróleo refinado, em violação às restrições impostas por sanções da ONU.

Bessho disse que o Japão e outras nações monitorando a Coreia do Norte comunicaram essa situação ao Conselho de Segurança. Ele manifestou preocupação com as repetidas tentativas de Pyongyang de se esquivar das sanções.

O enviado ressalta que os países membros da ONU precisam continuar pressionando Pyongyang para que as obedeça.