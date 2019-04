As empresas brasileiras expositoras do Salone del Mobile.Milano, entre 9 e 14 de abril em Milão, brilharam entre as principais grifes mundiais do design de móveis e interiores. Este foi o ano com a maior participação de empresas do Brasil expositoras na feira, que é a principal referência global em lançamentos para este mercado. Foram sete no total, representando a participação oficial do Brasil em Milão: Uultis/Herval, Salvatore/Minuano, Ornare, Lovato, Lazz Interni, Essenza e Cristais São Marcos. A exposição das marcas brasileiras no Salão do Móvel é promovida pela ABIMÓVEL – Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário e pela APEX-BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, por meio do Projeto Brazilian Furniture.

Durante o evento, as empresas brasileiras receberam a visita do Embaixador Eduardo dos Santos, Cônsul do Brasil em Milão. Ele foi recepcionado pela diretora-executiva da ABIMÓVEL, Cândida Cervieri, e visitou cada uma das marcas participantes pelo Brazilian Furniture, conhecendo detalhes sobre os móveis e o design que definem sua originalidade, contribuindo para sua seleção, entre as principais marcas do design mundial, pela exigente curadoria do Salone del Mobile. Embaixador Eduardo dos Santos também conversou com os expositores das sete marcas do Brazilian Furniture, que relataram sobre sua realidade setorial, conquistas e projetos em curso.

UULTIS expõe sua bossa brasileira e design universal no Salão de Milão

A marca, que fez sua estreia mundial no ano passado, sendo oficialmente lançada no Salone del Mobile.Milano, retornou à feira em 2019, trazendo lançamentos em seu original portfólio, que conquistou do Reino Unido ao Brasil. A nova coleção da marca, assinada por profissionais consagrados, como Sergio Batista e Larissa Batista, e desenvolvida com a atenta curadoria do Estúdio Uultis, foi apresentada internacionalmente no Salone del Mobile.Milano, entre 9 e 14 de abril. Esta já foi a segunda participação consecutiva como expositora da Uultis, com apoio da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário – ABIMÓVEL e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX-BRASIL, por meio do Projeto Brazilian Furniture.

“É uma conquista e uma responsabilidade ser um expoente do móvel brasileiro no Salone del Mobile Milano, com sua exigente curadoria que seleciona as melhores marcas do mundo para os pavilhões de design da feira”, aponta o coordenador comercial da brand, Rafael Vier. “A Uultis nasceu para o mundo em Milão, onde foi lançada oficialmente no ano passado, com efeito a grande vitrine mundial”, assinala.

Sabrina Barros, responsável pelo Marketing da Uultis, revela que a participação em Milão da marca brasileira pertencente ao Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), um dos maiores grupos econômicos do Brasil, que celebra 60 anos em 2019, é pautada na originalidade contemporânea do design da brand alinhada com a forte proposta de produção sustentável. “Optamos por materiais naturais e madeiras de origem renovável, além de métodos de montagem que privilegiam o encaixe”, conta.

O projeto contemporâneo e diferenciado do estande da Uultis no Salone del Mobile.Milano foi assinado pelo arquiteto Inácio Schnorrenberger, que está à frente, junto com o também arquiteto Rafael Reis, do Estúdio Uultis.