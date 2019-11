Nesta manhã de terça-feira, o vice-governador Darci Piana, recebeu a visita no Palácio Iguaçu, do embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, do subsecretário do Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália e do senador Ricardo Antonio Merlo, que estavam acompanhados do cônsul-geral da República Italiana em Curitiba, Raffaele Festa.

A Itália e o Paraná possuem laços estreitíssimos, motivo que levou Piana a ficar em Curitiba para recepcionar o embaixador e comitiva, neste dia em que o governo do Paraná está sediado na cidade de Pato Branco.

Durante o a conversa, o vice-governador apresentou detalhes do que o governo paranaense fez nos primeiros trezentos dias de gestão. O Paraná é terra de gente que trabalha, uma característica que deve muito aos italianos que aqui fincaram raízes e seus descendentes. E a audiência desta manhã, foi uma oportunidade de aprofundar parcerias entre o Paraná e aquele país.