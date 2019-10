O embaixador da Finlândia, Jouko Leinonen, participou de encontro na Associação Comercial do Paraná, promovido pelo Conselho de Relações Exteriores e Relações Internacionais ( Concex-RI) e falou sobre as boas relações comerciais entre Finlândia e o Paraná, na ultima terça-feira (01/10), na Associação Comercial do Paraná. “O Brasil está num momento de abertura da economia e acredito que a partir disso, poderemos fazer negócios entre Finlândia e o Brasil. Nosso país tem conhecimentos na área de tecnologia e educação, além de sermos grandes importadores de produtos brasileiros, como café e celulose”, detalhou Leinonen.

O presidente da ACP, Gláucio Geara, explicou sobre a origem da entidade, das afinidades comerciais com a Finlândia e “das perspectivas de ampliar o comércio entre os dois países e com o Paraná, com negócios ligados à indústria do papel”.

Para registrar o encontro, o embaixador plantou uma muda de araucária, a árvore símbolo do Paraná, a convite de Geara, que também lhe entregou um diploma como homenagem da ACP. Ainda acompanharam o encontro, o cônsul da Finlândia, Carlos Eduardo Guimarães; o presidente do Corpo Consular, Marco Aurélio Schetino de Lima; Acef Said, cônsul da Rússia; Jonathan Bittencourt, cônsul da República Unida da Tanzânia, entre outros convidados.