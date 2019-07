O Governo do Paraná repassou há pouco 54 veículos para escritórios da Emater no Interior do Estado. A entrega foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, às 15 horas, na sede da Emater, em Curitiba.

Na solenidade, o governador disse que prestigiar a Emater é fundamental diante do atendimento que ela faz junto ao agricultor ajudando a levar mais alimentos para o mundo. “Estamos liberando 54 carros para auxiliar as equipes da Emater a estarem presentes no campo, dar mais assistência ao agricultor e ajudá-lo na organização para atender programas importantes de Merenda Escolar e de Aquisição Direta de Alimentos, que garantem renda aos agricultores”, disse.

O secretário Nei Leprevost falou sobre trabalhar em parceria com o secretário Norberto Ortigara na viabilização de recursos para aquisição dos equipamentos necessários ao trabalho da Emater. “Trabalhamos prioritariamente para atender as famílias mais humildes que precisam do braço forte do Estado. Estamos proporcionando as oportunidades para que as famílias pobres no meio rural possam se desenvolver, melhorar de vida e prosperar graças a ajuda dos extensionistas da Emater, que vão tocar os projetos”, disse.

Ratinho Junior também fez a entrega de um conjunto de equipamentos para a modernização das Centrais Públicas de Recebimento e Distribuição dos Produtos da Agricultura Familiar, que entregam produtos regionais para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).