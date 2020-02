Em São Paulo, produtores de triticale estão isentos do pagamento de ICMS

Os produtores rurais de São Paulo estão isentos do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) na comercialização de triticale dentro do Estado de São Paulo. O decreto válido desde a última terça-feira foi publicado no Diário Oficial de São Paulo.

Durante reunião na tarde de hoje entre o vice-governador Rodrigo Garcia, Deputado Estadual Frederico d’Avila e representantes das Cooperativas: Capal, Castrolanda, Holambra e CACB, além do Sindustrigo e Câmara Setorial do Trigo, o assunto foi a principal pauta discutida. O imposto pago na venda do cereal chegava a 18%, alíquota que fez com que inúmeros produtores desistissem de plantar a cultura dentro do estado.

Segundo o Deputado Frederico d’Avila, o responsável por levar o pleito do setor ao Governo e conseguir a equalização fiscal do triticale com o trigo, a notícia foi recebida com muito entusiasmo. “Mais uma vez agradeço pelo esforço do vice-governador Rodrigo Garcia e Secretaria da Fazenda por compreenderem esta importante situação. O agricultor paulista agora tem condições de retomar o cultivo do triticale de forma mais competitiva.”

Para o vice-governador, esta é uma medida importante para complementar a renda do produtor rural, já que o triticale é muito importante para a rotação de culturas. “Foi um prazer receber o deputado Frederico d’Avila, o Sindustrigo e as Cooperativas que representam os produtores rurais de São Paulo, que acordam cedo e geram riqueza para o Estado”, finaliza.

@grassi_m com assessoria de Comunicação