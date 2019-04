O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, através das redes sociais e aviso da assessoria de imprensa acaba de divulgar neste sábado (27), a presença do Paraná, no Palácio dos Bandeirantes, em SP, no segundo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), reunindo governadores, vice-governadores e secretários.

“Represento o governador Carlos Massa Ratinho Junior na reunião com os governadores e vice-governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estou acompanhado de secretários de estado do Paraná de algumas áreas, destacou Piana.

Na pauta, temas como a Reforma da Previdência e debates em áreas como gestão, agricultura, segurança e educação.

Com informações das redes sociais do vice-governador e da assessoria da vice governadoria

Foto: Governo do Estado de SP