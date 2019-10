Com a participação de sete microcervejarias do município – ØL Beer, Nut Bier, Vosgerau, Irônica, República, Idolatria e Katrina – será realizado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, dias 9 e 10 de novembro, das 11h às 21h, a quarta edição do Festival da Cerveja Artesanal, que terá como local o parque São José. O evento é organizado pela associação daquelas empresas em parceria com a Prefeitura local.

O Festival, aberto ao público e com ingresso gratuito, vai oferecer os diversos tipos de cervejas e chopes produzidos na região, com copos de 300ml a partir de R$ 6. Haverá praça de alimentação coberta, com food trucks (veículos restaurantes) e atrações musicais com as bandas The Kicks, Menphis Connection e Queen Imortal, no sábado, e, no domingo, as bandas Garage INC e TNSHE e o músico Érico Izumi.

O parque São José fica na divisa de São José dos Pinhais com Curitiba (av. das Torres, 100, bairro Cidade Jardim) e tem estacionamento gratuito. A expectativa da organização é receber 10 mil pessoas.