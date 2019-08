A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participa nesta terça-feira (13) da 18ª Reunião do Conselho de Governo, comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

Na reunião, a ministra irá apresentar dados da agricultura e pecuária do Brasil, como participação do agronegócio no PIB nacional, destinos das exportações, posição do país no ranking mundial, tecnologias adotadas para aumentar a produtividade e as estratégias do ministério para alavancar a produtividade nacional e também a agropecuária no Nordeste.

Algumas das informações a serem apresentadas pela ministra mostram que o agronegócio é responsável por 21,14% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No ano passado, as exportações somaram US$ 102 bilhões, valor recorde. O setor agro gera 18 milhões de empregos, 20% da força de trabalho do país.

No comércio mundial, o Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas, liderando nas vendas de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina e carne de frango. Atualmente, o país responde por 6,9% do mercado global agrícola, porém o desafio é ampliar a participação e diversificar a pauta de produtos, com o aumento do comércio de frutas e lácteos.

As metas para os próximos anos são a produção com sustentabilidade, governança fundiária no campo, promoção da qualidade dos produtos e desenvolvimento e difusão de tecnologias para incrementar a competitividade.

Conselho de Governo

O presidente Jair Bolsonaro reúne os ministros, periodicamente, para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal.

>> A apresentação da ministra na reunião do Conselho de Governo está disponível no site do ministério (agricultura.gov.br)

Fonte: Mapa