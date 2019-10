O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (2) pastores da Diretoria da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Paraná. O encontro comemorou os 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Ratinho Junior destacou o trabalho social da Convenção e disse que espera ter a igreja evangélica e as demais religiões como conselheiras do Governo, principalmente em políticas sociais voltadas às populações mais vulneráveis.

“Estamos canalizando todos os esforços para planejar o Estado e resolver os gargalos sociais. Nesse planejamento temos prioridade absoluta em acabar com bolsões de pobreza, gerar emprego e renda para nossa população. Esse trabalho tem que ser construído com apoio de diversas entidades”, afirmou.

Ele também citou iniciativas da gestão nas mais diversas áreas como o programa Escola Segura, presente em 71 colégios estaduais; a campanha Paraná Rosa, que amplia as ações voltadas à saúde integral das mulheres; e a criação do banco de projetos executivos para agilizar obras no Estado, e o programa Voe Paraná, que amplia a malha aérea estadual e contribui para o desenvolvimento regional. Ele também destacou a redução de homicídios em todas as regiões do Estado e falou sobre o programa a ser implementado em Foz do Iguaçu, para controle de fronteira.

Perci Fontoura, presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná, disse que as instituições desenvolvem trabalhos nas áreas social e cultural em parceria com o Governo do Estado, as prefeituras e outros órgãos públicos. “A igreja faz parte ativa da administração local, regional, nacional. Sabemos das demandas. O que mais queremos é somar com as gestões para ajudar a dirimir situações que o mundo inteiro sofre. No lado físico, humano, temos esse dever de contribuir no social e no educacional”, destacou o presidente.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está presente nas 399 cidades do Paraná. A igreja mantém programas sociais, uma casa para idosos, creches e promove cursos profissionalizantes para crianças, jovens, adultos e idosos. A Assembleia de Deus congrega mais de um milhão de pessoas no Paraná e tem cerca de cinco mil igrejas – 160 apenas em Curitiba.

Estiveram presentes no encontro a deputada estadual Cantora Mara Lima; membros da diretoria da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná; e o vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, pastor Auzias Rodrigues.