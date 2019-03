Em Porto Alegre, Darci Piana participa das comemorações de 30 anos do TRF4

Foi inaugurado hoje (19/3), no final da tarde, o prédio anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que leva o nome Edifício Ministro Teori Albino Zavascki. A solenidade, que deu início às comemorações dos 30 anos da corte, contou com a presença do vice-governador do Paraná Darci Piana, de magistrados, servidores e autoridades. A família de Zavascki também esteve presente.

O novo prédio, com 12 andares, é uma ampliação da Corte, e abrigará setores administrativos e de Tecnologia da Informação. A placa de inauguração foi descerrada pelo presidente do TRF4, desembargador federal Thompson Flores, acompanhado dos desembargadores Ricardo Teixeira do Valle Pereira, corregedor-regional da Justiça Federal da 4ª Região, e Marga Barth Tessler, e da diretora-geral, Magda Cidade.

“É uma construção moderna e inovadora, que foi pensada para aperfeiçoar a prestação jurisdicional”, declarou Thompson Flores, lembrando e homenageando a autora do projeto, a arquiteta do tribunal já falecida, Karyn Löw Pagliarini.

Em seguida, os familiares de Zavascki descerraram a placa de denominação do prédio, que homenageia o ministro, falecido em 19 de janeiro de 2017. O magistrado, que era ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ocupou a presidência da corte no biênio 2001-2003.

“Estamos iniciando as comemorações dos 30 anos do tribunal, e nada melhor que inaugurar esse prédio, que leva o nome de um magistrado que serve de exemplo, tendo sido um homem preparado e dedicado ao Judiciário desse país”, declarou Thompson Flores.

Entre as autoridades presentes, prestigiaram a solenidade o vice-governador do Paraná, Darci Piana, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Zietlow Duro, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Vânia Cunha Mattos, o comandante militar do Sul, General Geraldo Antônio Miotto, a procuradora-geral do município de Porto Alegre, representando a Prefeitura, Eunice Ferreira Nequete, o capitão dos Portos de Porto Alegre, representando o comandante da Marinha, comandante Rafael dos Santos, o presidente do Tribunal de Justiça Militar do RS, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, o 2º vice-presidente do Tribunal de Contas do RS, conselheiro Cezar Miola, o procurador-chefe da Procuradoria Regional da República na 4ª Região, Carlos Augusto da Silva Cazarré, o coronel aviador Carlos Emanuel de Queiroz Barbosa, representando o Comando da ALA 3, o procurador de Justiça Luiz Alberto Thompson Flores, representando a Procuradoria-Geral de Justiça do RS, a procuradora regional federal Catiane Medianeira Milani, representando a Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, a diretora do Foro da Seção Judiciária do RS, juíza federal Daniela Tocchetto Cavalheiro, o diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal Marcelo Malucelli, o diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, juiz Amadeo Henrique Ramella Buttelli, o defensor público-chefe da Defensoria Pública da União do RS, Tiago Vieira Silva, e o vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Rodrigo Machado Coutinho.

Assista aqui o vídeo institucional sobre a obra do prédio.

Veja aqui mais fotos da solenidade da inauguração do prédio.



Com informações da assessoria do TRF4 e assessoria da vice governadoria

Fotos: Sylvio Sirangelo/TRF4