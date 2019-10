Empreendimento é uma parceria do

Governo Estadual, Governo Federal e Município.

Mais 133 famílias de Nova Esperança, no Noroeste do Paraná, receberam novas casas. As chaves foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na sexta-feira (11), em evento realizado no próprio residencial Pioneiro Orestes Men. O empreendimento recebeu R$ 10,4 milhões de investimentos do Governo do Estado, Governo Federal e do município.

O governador destacou a importância da casa própria na vida das famílias e afirmou que é para poder viabilizar investimentos prioritários como esse que foi feita a reforma administrativa. “Quando o Governo reduz o número de secretarias e corta mordomias, passa a ter dinheiro para o que realmente é essencial para a vida das pessoas”, disse.

Ele enfatizou que o Estado vai continuar avançando na área da habitação popular. “Nesta semana lançamos um pacote de mais de R$ 118 milhões para construção de quase 1.500 moradias em 33 municípios”, destacou.

Em Nova Esperança, os recursos para o novo empreendimento envolvem subsídios do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) financiados pela Caixa Econômica Federal.

As contrapartidas do Governo do Estado abrangem assessoria técnica da Cohapar, além de parcerias da Copel e Sanepar para a instalação das ligações de energia, água e esgoto sem custos aos proprietários.

O presidente da Cohapar, Jorge Lange, lembrou que essas medidas ajudaram a viabilizar a contratação do empreendimento e reduzir os custos do financiamento imobiliário. “O Governo do Estado está empenhado em garantir moradia para a população”, disse ele.

Segundo o prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, a construção do conjunto habitacional era uma antiga demanda da população. “É muito bom poder realizar o sonho das famílias. Havia uma lista de espera de 12 anos para essas moradias. Graças a parceria com o Governo do Estado, estamos entregando o empreendimento, com toda a infraestrutura necessária”, afirmou o prefeito.

Participaram do evento os deputados federais Luiz Nishimori e Rubens Bueno, os deputados estaduais Cobra Repórter e Alexandre Curi, a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Maria do Carmo Gonçalves da Rocha; o prefeito de Sarandi, Walter Volpato, vereadores e lideranças comunitárias da região.

Por Mark Grassi com informações da AEN/PR

