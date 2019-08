O Parque do Japão, em Maringá, no interior do Paraná, ganhou neste sábado (03) uma árvore símbolo do Japão, plantada pelo vice-governador do Paraná, Darci Piana.

É uma característica da cultura japonesa essa familiaridade com a natureza refletindo o seu interior. Desde os tempos mais antigos, a atitude ante a natureza é seguida de uma indubitável melancolia. Alguns exemplos disso são as cerejeiras e suas flores na primavera e o cair das folhas coloridas do momiji no outono. São as falas da natureza e sua transitoriedade no espírito do povo japonês.

O vice-governador Darci Piana acompanhado de sua esposa Maria José, plantou uma muda de ipê branco no Parque do Japão elogiando a estrutura do Jardim Japonês. “Parabéns à Maringá, membros da ACEMA que sempre nos surpreende. E, agradeceu a toda colônia japonesa que muito contribui para o desenvolvimento da história e do comércio do Paraná”, afirmou Piana.

Após a visita ao parque do Japão que está em uma área de 100 mil metros quadrados, antes degradada que foi totalmente recuperada para a implantação do maior jardim em estilo oriental fora do Japão, conhecer o mirante de onde é possível ver todo Jardim Japonês, e assinar o livro de visitas. O vice-governador participa neste sábado acompanhado de membros da ACEMA do 30º Festival Nipo Brasileiro de Maringá.

A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas durante a programação.

Com informações e fotos da assessoria