Na última semana, cerca de 750 lideranças e especialistas cooperativistas do Brasil e do exterior estiveram reunidos em Maringá para a Conferência Internacional de Inovação no Cooperativismo Financeiro – Cri8.

Promovido pelo Sicoob Unicoob, o evento trouxe a Maringá dirigentes cooperativistas e especialistas em mercado financeiro, empreendedorismo e inovação que são referência no cenário nacional e internacional.

Os temas abordados na programação da Cri8 trataram da inovação no mercado financeiro, como as transformações tecnológicas têm impactado o setor e colocado o cooperativismo frente a novos desafios. Para os fundadores da StartSe, Mauricio Benvenutti e Junior Borneli, um desses grandes desafios é aceitar que as falhas fazem parte do processo de evolução.

A importância da mudança de mindset também foi um dos temas abordados pelo diretor digital do Volksbank na Áustria, Horst Weichselbaumer-Lenck, que contou como a troca de experiências com fintechs e startups tornou a relação do banco com seus clientes mais próxima e colaborativa.

Os painéis e palestras da Cri8 falaram sobre tecnologia, mas também abordaram a importância das pessoas no processo de inovação. Em sua fala, a idealizadora do Programa No Coração do Cliente e especialista no Método Disney, Jacqueline Ferreira Gomes, ressaltou que é essencial ter recursos tecnológicos como aliados, mas o ponto mais importante é fazer com que as pessoas se envolvam e se comprometam em fazer diferente para fazer a diferença. “Podemos ter as melhores entregas em inovação tendo a tecnologia como parceira, mas nada disso será possível sem as pessoas. A inovação é um processo desafiador e contínuo, que precisa ser pensado diariamente. Não podemos parar no primeiro obstáculo, precisamos continuar para que as pessoas entendam a importância disso”, disse ela.

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Unicoob, Jefferson Nogaroli, a Conferência Internacional de Inovação no Cooperativismo Financeiro cumpriu seu propósito de levar conhecimento, oportunizar a troca de experiências e o debate entre cooperativas.

De acordo com Nogaroli, outra contribuição importante do evento foi servir como um espaço para divulgar as iniciativas com foco na inovação que já estão sendo colocadas em prática no Brasil e no mundo. “A Cri8 foi um sucesso e em 2020 teremos mais a segunda edição do evento, em Foz do Iguaçu. O caminho para o futuro é a cooperação e o primeiro passo foi dado. Vamos continuar com esse movimento pois mais do que discutir assuntos importantes, o que queremos é edificar pessoas para incentivá-las a contribuir por um mundo melhor”, finalizou. (Imprensa Sicoob Unicoob)