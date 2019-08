Produtores de bananas e moradores de comunidades do litoral passaram a ter mais segurança e rapidez para atravessar o Rio Cubatão, em Guaratuba. A nova ponte foi inaugurada neste sábado (17) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, com a presença de todas as pessoas que se beneficiarão com a obra. A ponte liga a comunidade do Cubatão com a Limeira, que faz divisa com o Morretes.

Com investimentos de mais de R$1,3 milhão, a comunidade, formada por produtores de banana, não vai ter prejuízos por conta de enxurradas, frequentes na região de Mata Atlântica. Os recursos foram destinados pelo Governo do Estado a fundo perdido, com contrapartida do município.

“Esta ponte vai atender as comunidades diminuindo distâncias e facilitando a vida de quem produz. É uma das regiões que mais produz banana no Brasil e as pessoas que vivem dessa vocação precisam ter transporte e logística eficientes para o produto chegar com preço acessível nos mercados e indústrias”, afirmou o governador, que foi o primeiro no cargo a visitar a comunidade.

A antiga ponte, toda de madeira, foi construída pelos próprios moradores em 1991 e teve danos com a enxurrada de março de 2011. De acordo com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, a ponte é utilizada pelas duas comunidades e por outras adjacentes. Segundo ele, toda a produção agrícola do município passa por pela ponte, com carretas que chegam a pesar 30 toneladas.

O governador ressaltou que o Estado está mudando a forma de olhar para o Litoral, levando investimento e desenvolvimento para a região também fora de temporada. “Estamos fazendo um planejamento de infraestrutura para o Litoral, com a participação do Ministério Público e da sociedade”, disse.

O litoral recebe até este domingo (18) diversas modalidades esportivas, ecológicas, turísticas e de aventura, um formato inédito no País.