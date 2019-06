O líder de Ratinho Jr na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD) diz que o governo aguarda decisão do Fórum das Entidades Sindicais (FES/PR) sobre a proposta de suspensão temporária da greve para reabrir negociações com os servidores sobre o reajuste salarial do funcionalismo público estadual.

“O governo foi muito claro. O governo fez a seguinte proposta: não conversa com greve em andamento. O governo oficializou que se houver a suspensão da greve por uma semana, ou dez dias, retoma as conversas, as negociações para poder avançar”, disse Bakri. “A resposta não foi recebida ainda”, afirmou o líder governista.

“O governo disse e reafirma que em estado de greve ou em greve, não dialoga. Porque o governo entende que a greve é o último recurso. Principalmente se levando em conta que estamos com cinco meses de mandato”, alega o deputado

Prazo expirou?

A direção do FES divulgou nota confirmando a proposta de suspensão da greve, mas afirmou que no entendimento da entidade, “os prazos já expiraram, pois desde março o governo promete apresentar propostas aos servidores, o que não aconteceu até o momento”. O fórum marcou reunião do comando estadual da greve para amanhã de manhã para avaliar o movimento e definir estratégias.

Bolsonaro recua

Após repercussão negativa no Poder Legislativo, o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou os decretos que flexibilizaram as regras sobre o direito ao porte de armas e munições no país. A revogação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Mais cedo, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, havia dito que o governo não colocaria “nenhum empecilho para que a votação ocorra” na Câmara.

Lula ainda preso

Por 4 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o primeiro habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que questionava a tramitação do recurso contra a condenação no triplex no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pedido questionava decisão monocrática do ministro Felix Fischer.Votaram contra o HC de Lula: Edson Fachin (relator do caso), Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen Lúcia (presidente da turma). Votou a favor, o ministro Ricardo Lewandoski.

Suspeição de Moro

Os ministros do STF passam a julgar um segundo Habeas Corpus, que aponta parcialidade de Sergio Moro e pede a soltura e anulação de todo o processo.

Quem? Quem?

Na reunião da CPI nesta terça-feira (25), o relator, deputado Delegado Jacovós (PR), citou que a esposa de um dos sócios ocultos da JMK estava preocupada com a conversa que ele teria com o ex-governador Beto Richa em Londrina, justamente no momento de renovação do contrato e que coincidiu com um período de muitas reclamações em relação às oficinas credenciadas. O marido disse para ela ficar tranquila que não era Beto quem decidia isso. Ora, se não era ele, quem era?

CPI chama ex-secretários

Dois ex-secretários da Administração e Previdência do Paraná serão convidados para as próximas oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da JMK na Assembleia Legislativa. O presidente da CPI, deputado estadual Soldado Fruet (PROS), informou que Dinorah Botto Portugal Nogara e Reinhold Stephanes devem ser ouvidos na reunião agendada para terça-feira, dia 2 de julho, às 9 horas.

Fez a licitação

Ela estava à frente da pasta quando o Governo do Estado lançou a licitação para gestão da manutenção da frota e realizou o pregão, em 2014, e na assinatura do contrato com a JMK, em janeiro de 2015. Em março de 2016, foi substituída por Stephanes, que comandou a SEAP até outubro do mesmo ano. Voltou ao posto em janeiro de 2019. Também será convidado o delegado Benedito Gonçalves Neto, titular da Divisão de Infraestrutura da Polícia Civil à época da formalização do contrato com a JMK.

MDB dá a largada

O MDB de Curitiba realiza nesta quarta-feira, 26, a partir das 19h na sede do diretório estadual, o primeiro encontro com vistas às eleições municipais de outubro de 2020. “Vamos estabelecer um plano de trabalho de fortalecimento do partido. Teremos coordenadores regionais nos bairros, comissões temáticas e vamos reafirmar o compromisso com a candidatura própria a prefeito”, disse o presidente estadual, o ex-deputado João Arruda.

A missão de Francischini

Felipe Francischini prometeu a Jair Bolsonaro entregar o que o delegado Waldir tenta desde fevereiro, sem sucesso: transformar a bancada do PSL na Câmara, um emaranhado de deputados que não se entendem, num grupo político capaz até de votar junto e trabalhar pelo governo.

Governo vende aeroportos

O governo Bolsonaro quer repassar todos os aeroportos da Infraero para a iniciativa privada até 2021, inclusive os Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, informou na última segunda, 24, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Segundo ele, o Brasil está na mira dos investidores estrangeiros e a abertura do setor de aviação para o capital estrangeiro, já aprovada pelo Congresso, vai ajudar a fazer crescer o setor.

Maioridade penal

Na quinta-feira (27), a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) ouvirá especialistas sobre a proposta de reduzir a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) 115/2015 na comissão, senador Marcelo Castro (MDB-PI), justificou a audiência dizendo que é preciso atualizar os senadores em primeiro mandato sobre o tema. De acordo com Castro, o debate vai ser necessário para construir consensos políticos “que são imprescindíveis, antes que a questão seja submetida ao Plenário”.

Ratinho propõe diálogo

A Associação dos Delegados de Polícia do Paraná (Adepol-PR), que encabeça a manifestação das classes policias no Estado, informou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), que o Governo do Estado recuou e pediu prazo para apresentar estudo de reposição aos policiais. Com isso, a categoria recuou da greve marcada para hoje. As

PIB do Paraná recua 1,61%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná caiu 1,61% no 1º trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período de 2018. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), entre os três grandes setores que compõem a economia regional, a agropecuária apresentou o pior resultado (-7,26%), provocado pela redução de 15,8% na safra de verão da soja, mas houve queda em todos os índices. No comparativo com o último trimestre de 2018, a diminuição foi de 1,2%.

Moro cai 10 pontos

Sob o impacto do vazamento das conversas de integrantes da força-tarefa da Lava Jato, a popularidade do ministro Sérgio Moro caiu 10 pontos porcentuais de maio a junho, segundo pesquisa da consultoria Atlas Político divulgada nesta segunda, 24, passando de 60% de aprovação para 50,4%. Ainda assim, o titular da Justiça segue na liderança como personalidade política mais popular do País, empatado com o presidente Jair Bolsonaro (50,3%). A impopularidade do ministro, no entanto, subiu de 31,8%, em maio, para 38,6%, em junho.

Prática incorreta

A maioria dos entrevistados (58%) considera incorreta a prática de um juiz aconselhar e manter conversas privadas com membros da acusação ou da defesa de um réu, sem o conhecimento da parte adversa, contra 23,4% que consideram correta. Quanto à possibilidade de sanções disciplinares para magistrados que aconselham e mantêm conversas privadas com membros da acusação ou defesa de um réu, 57,6% consideram que o juiz deveria ser sancionado, contra 26,5% que não consideram que ele deveria ser sancionado e 15,9% que não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa foi realiza entre os dias 10 e 12 de junho, com 2.000 respondentes, por meio virtual, com margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O primeiro lote dos vazamentos das mensagens do juiz Sérgio Moro foi divulgado no dia 9 de junho pelo site The Intercept Brasil.

Rumo ao Japão

Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voa para o Japão, onde se encontrará com o dirigente chinês Xi Jinping, numa conversa bilateral. Os mais chegados – e são poucos – ironizam e avisam Bolsonaro que não se atreva a fazer quaisquer piadinhas sobre tamanhos japoneses.

Mudança

A Record News tem baixa audiência, sua grade é preenchida por programas da Igreja Universal e pelo noticioso de Heródoto Barbeiro. Agora, ganhará reformulação radical e está sendo chamada, nos bastidores de “MTV da notícia”. É um projeto de Rogério Gallo, que já trabalhou na MTV, daí o apelido e que deverá estrear no segundo semestre. Terá âncoras jovens, noticiários com linguagem de maior acesso ao público abaixo de 25 anos, assuntos voltados para essa faixa e até agora, ninguém sabe se o noticioso de Heródoto Barbeiro permanece na grade.

Um e outro

Na Marcha com Jesus, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, que não quer abrir mão de seu eleitorado evangélico, o Chefe do Governo foi chamado de “mito” e mais do que isso, de “Messias” (é seu segundo nome, mas na marcha até ganhava conotação paralela). Já na Parada LGBT, o ex-presidente Lula ganhava também longa faixa (no estilo multicolorido da outra, só que menor) onde se lia “Lula livre” – e Bolsonaro era vaiado.

Aliança

Ronaldo Caiado, governador de Goiás e Wilson Witzel, polêmico governador do Rio de Janeiro, estão conversando muito sobre as eleições presidenciais. Os dois gostariam de postular o Planalto. Caiado já tentou a Presidência em 1989, quando Collor levou.

Menos

De novo, a projeção dos economistas consultados pelo BC para o desempenho do PIB em 2019 caiu pela 17ª vez: ficou em 0,87%. Na semana passada, apontava para um crescimento de 0,93%. Até o final do ano, segundo os mesmos economistas, ficará negativo.

Quanto ganham

Levantamento feito pela UOL revela que o pagamento de aposentadoria e pensões de deputados custaram aos cofres públicos cerca de R$ 1,25 bilhão entre 2010 e 2018. Os congressistas têm aposentadoria média de R$ 14,6 mil e o valor médio das pensões chega a R$ 8,6 mil.

Lá e cá

Bilionários americanos, entre eles George Soros e o cofundador do Facebook, Cris Haghes, divulgaram “Carta aberta aos candidatos a presidente para 2020: é hora de cobrar mais impostos de nós”. Ou seja: querem ser taxados para ajudar a diminuir a desigualdade de renda e financiar investimentos para enfrentar efeitos da mudança climática e problemas da saúde pública. Do lado de cá, bilionários são capazes de sonegar para pagar menos impostos, não ajudam entidades carentes e tampouco estão preocupados com o clima, com raras exceções.

Dinheirama

Ainda os bilionários americanos: os 500 integrantes desse ranking elaborado pela agência Bloomberg têm hoje uma fortuna somada de US$ 5,5 trilhões contra US$ 4,9 trilhões há dois anos.

Sem visitas

Desde que passou a ocupar uma cela em Bangu 8, Eduardo Cunha tem recebido apenas familiares e seus advogados. Nenhum político e menos ainda algum velho aliado do MDB do Rio – entre os que estão soltos – foi visitá-lo. Alguns dizem que “evitam contágio”.

De volta

Na semana passada, uma Medida Provisória transferia para o Ministério da Agricultura o poder e responsabilidade pela demarcação de terras indígenas. Só que o PT e o PDT entraram com uma ação para a suspensão da MP. O ministro do STF, Luís Roberto Barroso concedeu a liminar suspendendo a medida e a demarcação volta temporariamente a Funai.

Contra a Globo

A Globo enfrenta uma ação pública no Rio de Janeiro pelos novos caminhos que adotou para rebaixar salários de funcionários e exigir que eles passem a receber através de suas empresas, ou seja, a famosa PJ (pessoa física). Nos últimos tempos, muitos não aceitaram rebaixamento de salário e, ao mesmo tempo, mudança para PJ (um deles foi Otaviano Costa e agora, foi a vez de Cininha de Paulo, com 27 anos de casa). Ana Maria Braga, Luciano Huck, Fátima Bernardes e Fausto Silva são PJs. Mais: a Globo sofre processo, sob sigilo, da Justiça do Trabalho.

Sem clima

O historiador Marco Antonio Vila, afastado da Jovem Pan pela direção devido a pressão do Planalto (confirmada por Vila e desmentida pela emissora) deveria voltar ao ar depois de um mês. Vila, contudo, acham que não tem mais clima e resolveu acertar sua saída definitiva da Jovem Pan. Está em seu canal no YouTube.

Spoilers

Olho em A dona do pedaço: Vivi (Paolla Oliveira) chama Maria da Paz (Juliana Paes) de “brega e vulgar”, num jantar em família levada pelo namorado Regis (Reynaldo Gianecchini). Capítulos adiante, Regis pede Maria da Paz em casamento, ela aceita e no dia do casório, suas joias são roubadas.

Não digeriu

Nas novas promoções no Exército, o Alto Comando não promoveu o general Otávio do Rego, porta-voz da Presidência, a 4 estrelas e ele terá de ir para a reserva, conforme a praxe. O Alto Comando não digeriu as demissões dos generais Santos Cruz e Juarez Cunha.

Pensando em si

O ex-presidente Lula, seus advogados e admiradores estão tentando de todas as maneiras que os julgamentos e suas devidas condenações sejam anuladas depois do vazamento de mensagens trocadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol pela The Intercept. Apesar de tudo, o ex-Chefe do Governo está pouco preocupado com os outros julgamentos. Em carta a Celso Amorim declara: “Alguns dizem que ao anular meu processo estarão anulando todas as decisões da Lava Jato, o que é uma grande mentira pois na Justiça, cada caso é um caso”.

Vai depender

Um dos principais focos dos integrantes do Governo é a reforma da Previdência: querem que ela seja aprovada quanto antes. Já o projeto anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai depender do tamanho das manifestações do próximo domingo (30). Se for grande, ganha reforço para aprova-lo; se for fraca, poderá ser esquecido numa gaveta.

Pensar no Brasil

Ainda sobre a possível transferência da Fórmula 1 para o Rio: o presidente Jair Bolsonaro, acha que o governador João Doria está pensando errado, principalmente se for confirmado sua candidatura ao Planalto em 2022. “Olha, o que a imprensa diz é que ele será candidato a presidente em 2022. Então, ele tem que pensar no Brasil e não no seu estado, tá ok? Com toda certeza, ele não vai se opor”. E completou: “Agora, se ele for candidato à reeleição, daí ele pode querer criar algum óbice no tocante a isso aí ou então oferecer algumas vantagens para que permaneça em São Paulo”.

Campeão

Jair Bolsonaro é o presidente mais contestado, judicialmente, em início de mandato. Foram 34 ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra leis, medidas provisórias, decretos e portarias que foram adotadas em quase seis meses de governo.

Vai ficar

O ministro Paulo Guedes, da Economia, não integrará a comitiva que viajará a Osaka, Japão para a reunião do G-20. Motivo: ele está focado na reforma da Previdência.

Fraude arquivada

A investigação sobre a fraude (um voto misterioso a mais) na eleição para presidência do Senado, em fevereiro, foi praticamente suspensa e poderá ser arquivada pelo corregedor-geral Roberto Rocha (PSDB-MA) sem nem mesmo um relatório final. Na época, haviam suspeitas de que o voto a mais depositado na urna que quase melou a eleição de Alcolumbre teria a dedo de Renan Calheiros. Agora, os dois estão em coalização.

Guerra de audiência

O jogo da seleção masculina contra o Peru pela Copa América, sábado (22) teve 28 pontos de audiência; o da seleção feminina contra a França pela Copa do Mundo, no domingo (23), teve 31 pontos de audiência. À grosso modo, os dois campeonatos não empolgam muita gente e dependendo das equipes em campo, as arquibancadas exibem menos públicos.

Quem manda

Balanço das últimas semanas: Bolsonaro demitiu generais, manteve seus filhos nomeando quem quisessem e avisou que será candidato à reeleição em 2022. De quebra, bateu na mesa e disse que “quem manda aqui sou eu”. E começou ações típicas de marketing, usadas em campanha. Ou seja: sua preocupação são votos, não são generais. Até Augusto Heleno, do GSI, anda murcho.

Em campanha

Líder do governo no Senado, eleita com um milhão de votos para a Câmara, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) está em campanha para a prefeitura de São Paulo – e até com apoio de Luciano Bivar, presidente de seu partido. Não está preocupada com Bruno Covas, nem com Celso Russomano e tampouco com Andrea Matarazzo. Joice acha que Fernando Haddad concorrerá de novo, convencido por Lula e que será seu principal rival. Ela quer ter apoio de Bolsonaro e Doria (!).

Quem tem a força

Desde 2011, a Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no Supremo uma norma do Conselho Nacional de Justiça que permite ao órgão ignorar decisões judiciais que contrariem suas próprias determinações. Agora, o corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, editou uma nova resolução que reforça esse poder, dando a si mesmo a prerrogativa de recomendar que todos os tribunais exceto o Supremo – sigam as decisões do CNJ, mesmo que haja decisões contrárias.

Quem editou

Essa norma do CNJ foi editada em 2010 por Gilmar Mendes, quando presidia o organismo. É aplicada quando juízes conseguem na Justiça decisões judiciais que contestem processos administrativos que sofrem no CNJ. Como foi editada por Gilmar, a AMB já pediu que o ministro deixe a relatoria da ação, mas ele nunca se declarou impedido, nem liberou o processo para julgamento no plenário do STF.

Fritura

A ascensão de Jorge Antonio Oliveira, ex-chefe de gabinete de Eduardo Bolsonaro, para a Secretaria Geral da Presidência, vai contribuir muito para acelerar a fritura de Onyx Lorenzoni, ainda chefe da Casa Civil e agora destacado para cuidar das PPIs. Onyx está preparado para ser afastado da Casa Civil. A Pasta deverá ser entregue ao PSL e Onyx não tem ideia para onde vai. Talvez não vá para lugar algum.

No forno

A rede Casa do Pão de Queijo entrou no cardápio de aquisições da International Meal Company. O negócio leva a assinatura do empresário Carlos Wizard, do grupo Sforza, que está em processo de fusão com a IMC, dona das redes Viena e Frango Assado.

Naufragando

O jornalista esportivo Ivan Moré, saiu da Globo após seu afastamento do Globo Esporte, estaria quase acertado para ser uma das grandes atrações da Record, com o salário de R$ 60 mil. Só que as negociações começam naufragar. Moré quer entrar na emissora como PJ (pessoa jurídica) e não ter descontos no pagamento, a emissora não quer desta forma e acha a exigência uma arrogância do profissional.

Frases

“Esta será a primeira reforma da Previdência que sairá com capital político maior do que entrou.”

Pedro Paulo, deputado federal (DEM-RJ)