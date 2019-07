Depois de sete dias de greve e nenhuma proposta do governo do Paraná, os servidores estaduais montam uma vigília em frente ao Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo. O acampamento foi levantado nesta segunda-feira (1°) na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. O espaço também fica em frente à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Os trabalhadores denunciam uma defasagem de até 17% nos salários, resultado de quatro anos seguidos de vencimentos congelados. Sem reajuste desde 2016, as categorias pedem pelo menos a reposição da inflação do último ano, calculada em 4,94% segundo o índice IPCA.

Nesta segunda-feira (1°), milhares de servidores participaram de uma marcha pela região central de Curitiba para denunciar os 42 meses de salários defasados. Segundo o Fórum de Entidades Sindicais (FES), que coordena a greve estadual, 15 mil trabalhadores participaram dos atos nas Praças Santos Andrade e Nossa Senhora de Salete.

Hoje termina o prazo para que o governador Ratinho Junior (PSD) apresente uma proposta concreta para o pagamento da data-base do funcionalismo público estadual. Policiais militares e bombeiros concederam ao governo o prazo extra solicitado na semana passada, quando a greve foi deflagrada. No entanto, os militares ainda aguardam a proposta prometida. Outras categorias mobilizadas dão início nesta segunda-feira (1º) a um acampamento em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. No sétimo dia de greve, a adesão dos professores e funcionários da educação alcança mais de 80% das escolas, segundo a APP-Sindicato, que representa a categoria. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) diz que calcula uma adesão de 44,2% de um total de 2.143 escolas estaduais.

“No Governo do Estado, quem faz greve não vai ter conversa“, disse Ratinho Junior, na semana passada. “Nós vamos trabalhar com quem tem diálogo, com quem quer realmente construir uma proposta, com responsabilidade de não deixar o estado ser quebrado”, completou.

O governador mantém a posição de que o estado não tem condições financeiras de arcar com o reajuste. Segundo a Secretaria de Comunicação do Paraná, a folha de pagamento do funcionalismo custa, atualmente, R$ 17 bilhões ao ano. O recomposição pedida pelos servidores custaria, segundo o governo, mais R$ 1 bilhão anualmente.