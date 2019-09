O vice-governador Darci Piana, trabalhou há pouco, 14 de setembro, junto da equipe profissional de especialistas em saúde na Unidade Móvel de Odontologia do SESC – PARANÁ.

Em Goioerê, noroeste do Paraná, o vice-governador Darci Piana, também presidente do Sistema Fecomércio PR, acompanhou o serviço gratuito e atendimento realizado há 42 dias, no pátio da Câmara Municipal de Goioerê. Os profissionais da saúde do SESC atendem os paranaenses na prevenção da saúde bucal que residem na região.

O vice-governador participa nesta noite da cerimônia dos 50 anos da ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Goioerê.

Confira fotos da agenda: