Em Foz do Iguaçu, Batalhão da PM recebe Moção de Aplauso na Câmara

Em reconhecimento ao importante trabalho realizado, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu entregou, em sessão ordinária nesta quinta-feira (14), uma Moção de Aplauso ao Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar. O vereador Marcelinho Moura (Podemos) foi o proponente desta homenagem e entregou, junto com o presidente da Casa Beni Rodrigues (PSB), a placa de honra ao Capitão José Antônio da Silveira Junior, Comandante da 2ª companhia do BPEC no Paraná.

O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária comemorará 11 anos de atuação no dia 17 de março e recebeu a honraria por todo o serviço prestado nas escolas de Foz do Iguaçu e região. Um dos mais fortes trabalhos é do programa PROERD, onde policiais militares realizam, em sala de aula, orientação e prevenção contra as drogas e a violência, diretamente com crianças e adolescentes.

“Todos os atendimentos realizados pela Patrulha são com o objetivo de instruir os jovens. Um trabalho tão importante como o do BPEC merece nossa atenção especial. Estão sempre ali dando segurança aos nossos filhos. É um trabalho necessário e precisamos lutar para que estejam no máximo de escolas possíveis” declarou o vereador proponente, Marcelinho Moura (Podemos).

Ao receber a placa de moção, o Capitão Silveira Junior agradeceu fez agradecimentos. “Essa é uma homenagem não prestada a mim, mas sim à um trabalho prestado há mais de dez anos por todos vocês da BPEC que estão aqui”, declarou o Comandante. Após o pronunciamento, ele passou a palavra ao Sargento Silva que externou o lema da Polícia Militar do Paraná “Nossa missão é árdua e ainda temos muito a melhorar. Nos tornamos parte da corrente escolar, sempre lutando contra a opressão e a violência e continuaremos na batalha contras as drogas e armas” afirmou o Sargento.

No ano de 2003, o então Capitão Anselmo José de Oliveira, juntamente com a advogada Margarete Maria Lemes, apresentou ao Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná o Projeto “Por uma escola mais segura”. A proposta, incialmente, seria implantada na Capital do Estado e municípios da região metropolitana de Curitiba visando estabelecer uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria Estadual da Educação – SEED.

Após a implantação do projeto, foi lançada oficialmente em 2004 a Patrulha Escolar Comunitária. Mais tarde, entre 2007 e 2008, foi criado o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. Atualmente o programa vem realizando dois principais programas: Patrulha Escolar Comunitária e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD.

Estavam presentes na solenidade representantes das áreas de proteção à infância e adolescência e da educação pública do município; o Chefe do Núcleo Regional de Educação, Laércio Boufleuer; Mábile Caetano Cazela, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; André dos Santos, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social; e o Major Marcos Aparecido de Souza, Comandante do Colégio da Polícia Militar.

O evento também contou com a presença de autoridades da Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Ambiental, Foztrans; o secretário de segurança pública, Reginaldo da Silva; além de outros representantes do Executivo como o Secretário Municipal de Governo, Marcos Antonio Jahnke e a Assessora Política de Relação com o Legislativo, Silvia Palandi.

