A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf) escolheu o bairro Uberaba para ser o primeiro de Curitiba a receber o projeto Carretas do Conhecimento, realizado em parceria com a Volkswagen e o Senai a partir de julho.

Pelo programa, carretas totalmente adaptadas com infraestrutura completa para qualificação profissional vão percorrer o estado oferecendo à população cursos de panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais. No total serão 8 veículos, e um deles atenderá a capital.

Ainda em Curitiba, os bairros de Santa Felicidade e Tatuquara receberão cursos do programa até o final do ano. Outros 46 municípios atendidos pelo programa Família Paranaense receberão as Carretas, com previsão de atender mais de duas mil pessoas apenas em 2019.

“Essa é mais uma oportunidade para quem procura se aperfeiçoar e se qualificar nas áreas que atuam gerando mais emprego e renda aos paranaenses”, diz o secretário da Sejuf, Ney Leprevost. “O bairro do Uberaba é muito populoso e tem realidades distintas: em meio a grandes condomínios existem muitas áreas degradadas, com altos índices de criminalidade e de desemprego. Por isso determinamos que seja o primeiro na capital a receber o projeto”, completou.

No próximo dia 4 de julho, o governador Ratinho Júnior e o secretário Ney Leprevost assinam com a Volkswagen, o Senai e as prefeituras o convênio que firma o Programa Carreta do Conhecimento no Paraná.

Serão beneficiados com a Carreta do Conhecimento os municípios de Cornélio Procópio, Bandeirantes, Andirá, Pato Bragado, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Realeza, Ampére, Vitorino, Mariópolis, Chopinzinho, Ibiporã, Perobal, Cruzeiro do Oeste, Sertanópolis, Assaí, Florestópolis, Jaguariaíva, Reserva, Tibagi, Ouro Verde do Oeste, Cafelândia, Campo Mourão, Pontal do Paraná, Lapa, Campina Grande do Sul, Terra Roxa, Sarandi, Astorga, Santa Fé, Jandaia do Sul, Porto Amazonas, Telêmaco Borba, Matelândia, Corbélia, Peabiru, Engenheiro Beltrão, Rio Negro, Morretes, Cidade Gaúcha, Cambé, Colorado, Paiçandu e Cambará.