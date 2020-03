Em Curitiba: Seminário discute políticas públicas para a 1ª infância

O governador em exercício Darci Piana afirmou nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, que o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao atendimento familiar e à garantia de direitos é essencial para uma infância saudável. Ele participou da abertura do Seminário Estadual do Marco Legal Primeira Infância, que discute políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das crianças, desde a gestação até os primeiros seis anos de vida.

O evento, que acontece no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, é promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, da Câmara Federal, e com a Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Primeira Infância, da Assembleia Legislativa do Paraná.

Piana ressaltou que a prioridade do Estado é atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, para garantir o acesso a políticas de moradia, saúde, educação e assistência social. “Não podemos abandonar as crianças que vivem em dificuldade, que moram na periferia. É necessário fortalecer o trabalho junto às famílias para dar acesso e garantir o futuro do nosso Estado”, disse.

Neste sentido, está em fase de discussão no Estado a implantação do Orçamento Criança, que garantirá recursos via execução orçamentária para políticas voltadas à infância e adolescência. As deliberações do grupo de trabalho do projeto, instituído no ano passado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, serão apresentadas em 30 de março.

Participaram da solenidade os presidentes da Organização Mundial da Família, Deisi Kusztra; da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada Leandre Dal Ponte; e da Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Primeira Infância, deputado Subtenente Everton; os deputados federais Osmar Terra e Ricardo Barros; e a deputada estadual Maria Victoria.

Com informações da assessoria e AEN