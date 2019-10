O Parque Barigui foi palco de muita diversão para os curitibinhas neste sábado (12/10). A expectativa era de que o Dia das Crianças reunisse, até o fim da tarde, um público recorde de cerca de 25 mil pessoas, com várias atividades voltadas para o público infantil, promovidas gratuitamente pela Prefeitura de Curitiba.

Várias famílias aproveitaram o dia quente de sol para brincadeiras, como escalada, brinquedos infláveis gigantes, minipedalinho em piscinas infláveis, jogos de realidade virtual e videogames antigos.

Os irmãos Jonatas e Heloá Girotto se divertiram no carrinho de rolimã, com o pai, André Girotto. “É a primeira vez que eles andam de carrinho de rolimã, estão adorando”, disse André, que na sequência iria levar os dois para o muro de escalada.

Nesse ano, uma das novidades foi o aumento das atividades para crianças menores de 6 anos, segundo Emilio Trautwein, secretário municipal do esporte, lazer e juventude (Smelj). Foi montada uma uma arena infantil com brinquedos baby.

O casal Maju Cidral e Diogo Corso levaram a pequena Mariana, de 3 anos, para passear no parque. “É a segunda vez que viemos ao Dia das Crianças no Barigui. É uma festa bonita e nesse ano tem mais brinquedos para a idade dela”, disse Corso. A maior parte das atividades recreativas estavam concentradas ao lado do Salão de Atos do Barigui, onde foi montado o palco para apresentações musicais com artistas e bandas convidadas que se apresentaram no Festival Canta Curitiba.

Outro destaque foram os brinquedos inclusivos, como gangorra, balança, tirolesa e skate adaptado, disponíveis para crianças com deficiência poderem brincar juntas e aproveitar a festa.

O evento, entre 10h e 17h, é o ponto alto do mês do Curitiba Brinca, projeto que desde segunda-feira (7/10) passa pelas Administrações Regionais da cidade. Além disso, as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) também estão celebrando o Dia das Crianças com atividades especiais. Ao longo do mês serão feitas outras festas em bairros para celebrar as crianças.