Em Curitiba, Darci Piana destaca importância do BRICS

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, representou o Paraná, nesta noite de quarta-feira (13/03), ao lado do prefeito Rafael Greca, e as autoridades diplomáticas reunidas para 1ª Reunião do BRICS 2019.

O Brasil está com a presidência do Brics em 2019 e, hoje em Curitiba, no Paraná foi dado a largada para as reuniões ministeriais preparativas para a cúpula que ocorrerá em Brasília em novembro deste ano. As prioridades do país no encontro dos líderes do bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul deverão ser: o potencial de cooperação em ciência, tecnologia e inovação; economia digital; combate aos ilícitos transnacionais; e financiamento para a atividade produtiva, segundo o Itamaraty.

Na ocasião, Darci Piana destacou a importância estratégica para as relações internacionais e para a economia global do grupo formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul.

Reunidos, os países do BRICS representam um-quarto da economia global, explicou.

A relevância geopolítica e econômica é evidente. Os países ocupam 24% da área terrestre do planeta e abrigam 53% da população mundial. Sob o aspecto do crescimento econômico, a evolução dos BRICS foi exponencial.

Com relação as exportações, somando o total dos cinco países passou de US$ 49 bilhões em 2001 para US$ 3,2 trilhões em 2017 – crescimento de 6.500%, conforme informa o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

As reuniões de trabalho das autoridades participantes, voltadas a conversar assuntos em comum, ocorrerão no Salão de Atos do Parque Barigui, na quinta (14/3) e na sexta-feira (15/3).

Com informações da assessoria da vice governadoria