Em Cidade de Leste, maior viaduto recebe vigas de concreto

Construção do multiviaduto é bancada pela Itaipu Binacional a um custo de US$ 11 milhões

Uma operação especial será realizada nesta segunda-feira (10) para lançamento das primeiras vigas de concreto no multiviaduto de Cidade do Leste, no Paraguai. Ao todo serão instalados 25 vigas e será o maior viaduto do país.

Foto: ABC

A obra teve inicio em novembro de 2019, a um custo de US$ 11 milhões, que serão bancadas pela Itaipu do lado paraguaio. De acordo com o jornal ABC Color, os trabalhos estão adiantadas com a instalação das vigas, que ocorre três meses antes do previsto.