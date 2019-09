No último dia 26, o vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, fez visita oficial ao Embaixador do Qatar no Brasil, Exmo. senhor Ahmed Ibrahim Al – Abdulla em Brasília.

De acordo com a nota publicada nas redes sociais do vice-governador Darci Piana. Durante a conversa e audiência oficial, Piana acompanhado de Eduardo Bekin, presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, e de lideranças do governo do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, puderam apresentar na Embaixada, sucintamente as ações desenvolvidas nos dez primeiros meses pelo governo, e destacar os trabalhos realizados em todas as regiões do Paraná, sul do Brasil. Tiveram destaques programas de inovação e tecnologia.

“Em breve, uma missão do Qatar virá ao Paraná conhecer o agronegócio e o sistema de cooperativas de nosso estado”, conclui Darci Piana.