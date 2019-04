De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, Pelé concluiu a fase de exames ao longo da noite de sexta-feira e já está liberado para cirurgia de retirada do cálculo renal, que deverá ocorrer neste fim de semana. Ele deu entrada na última terça-feira após internação de cinco dias em um hospital nos arredores de Paris, na França, onde teve diagnosticada uma infecção urinária após sentir febre em um evento comercial.

O “Rei do Futebol” realizou tratamento para combater a infecção no Hospital Americano, na França, mas ainda havia necessidade de retirada do cálculo que causou o problema e por isso a transferência para o hospital no Brasil logo que ele desembarcou no Aeroporto de Guarulhos. Toda a logística já estava prevista e a equipe do Einstein, formada pelo urologista Gustavo Caserta Lemos e pelo geriatra Fabio Nasri, teve contato com os médicos franceses.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento segue em bom estado geral”, informaram os médicos brasileiros no último boletim divulgado pelo hospital.

Pelé disse por meio de nota na segunda-feira (dia 8) que havia sofrido uma “severa infecção urinária que requisitou assistência médica e cirúrgica emergencialmente”. Há cinco anos, Pelé passou pelo mesmo procedimento e teve alta após 48 horas. No entanto, dez dias depois, ele voltou a ser internado por causa de uma nova infecção urinária que teve complicações e demandou 15 dias hospitalizado. A reincidência não é um fator de risco, e sim o fato de ele ser paciente de rim único – um deles foi retirado ainda na década de 1970, após uma joelhada quando ele era jogador do Cosmos, nos Estados Unidos.

Será a sexta cirurgia de Pelé em sete anos. Ele já teve problemas na coluna (2015), duas vezes no quadril (2012 e 2016), além do quadro de infecção em 2014 e 2019.