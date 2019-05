Os 16 melhores atletas do Paraná disputam neste fim de semana, em mesa de padrão internacional, no Santa Mônica Clube de Campo, a 1ª etapa do Individual de Snooker, evento que sempre atrai grande público, devido a qualidade e performance dos competidores.

Paralelamente, acontece a 1ª etapa do Master Six Reds Ouro e Prata, com 32 e 64 atletas, sucessivamente. Um dos grandes atrativos é que o evento tem premiação em dinheiro de mais de R$ 6.000,00, para todas as categorias.

Segundo o presidente da Federação Paranaense de Sinuca, Ricardo Caregnato, o horário segue padrão de todas as competições organizadas pela entidade. “Vamos começar na sexta-feira (31), 19h45 e seguir no sábado (01), a partir das 9h45”. A entrada é aberta ao público, basta informar na portaria do clube que vai na sinuca. Caregnato ainda lembra a todos que o evento conta com transmissão ao vivo pela fanpage da entidade, @sinucapr. “No sábado, transmitiremos as semifinais e finais. Vale a pena conferir, a cada competição o público vem aumentando. Demonstração do crescimento da sinuca no Paraná”, salienta o presidente. Para registrar, as disputas envolvendo 3º e 4º colocados, semifinais e finais serão disponibilizadas no canal do Youtube da entidade também.

Para mais informações acesse www.fprsinuca.com.br .

SERVIÇO

1ª etapa do Individual de Snooker e 1ª etapa do Master Six Reds Ouro e Prata

Organização Federação Paranaense de Sinuca

No Santa Mônica Clube de Campo

Sexta (31) a partir das 19h45 e sábado (01) a partir das 9h45

Transmissão ao vivo sábado pela fanpage da entidade, @sinucapr

Entrada aberta ao público

Mais informações acesse www.fprsinuca.com.br