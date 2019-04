Diretora criativa da marca que leva seu nome desde 2012 (antes era Anunciada), Eliane Mello fez sua estreia no Minas Trend com grande sucesso. Caftans, vestidos, túnicas e blusas, com estampas que privilegiam a fauna, flora e traços culturais, caracterizam a coleção de verão 2020. E a artista plástica pernambucana Delly Figueiredo expressa essa beleza de forte apelo visual.

As peças são atemporais, soltas no corpo, alegres como as meninas das estampas. E delicadas, como as santas. De malha ou seda, elas são próprias para climas quentes que rimam com a liberdade do corpo. Eliane Mello é de Pernambuco. E já tem seu lugar ao sol. Mas, observa a estilista, não poderia perder um evento que é vitrine nacional. Ao final, comemorou a aceitação de suas peças tanto entre lojistas quanto jornalistas.

Eliane Mello chegou ao evento mineiro catapultada pelo encontro da moda com a arte, estabelecida nessa parceria com Delly Figueiredo, cuja imagem feminina é recorrente em sua obra.

Segundo a Fiemg-Federação das Indústrias de Minas Gerais, cerca de 15 mil pessoas circularam pelo Expominas, onde perfilaram mais de 200 expositores. Só em vestuário, essa edição para o verão de 2020 atraiu 81 marcas.