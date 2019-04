A Eletrofrio Refrigeração Ltda apresenta durante a Mercosuper 2019, que acontece hoje e amanhã no Expotrade Convention Center, o Propano como gás refrigerante para equipamentos de refrigeração comercial. O gás, que se destaca por atingir 100% de sustentabilidade em refrigeração, é natural, inofensivo à Camada de Ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential).

A tecnologia é inédita na América do Sul e acaba de ser implantada no Condor Wenceslau Braz, em Curitiba, inaugurado no dia 3 de abril. A solução é o resultado de uma parceria da Eletrofrio com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e com o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O projeto faz parte do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, que são gases refrigerantes sintéticos nocivos ao meio ambiente. O objetivo é eliminar as importações em 35% até 2020 e 67,5% até 2025. A eliminação completa deve acontecer até 2040.

A Eletrofrio é líder no mercado brasileiro de refrigeração comercial e foi escolhida para trabalhar no projeto do propano por estar sempre à frente e se destacar na criação de tecnologias eficientes e sustentáveis.

Além de apresentar o Propano, a Eletrofrio vai expor a sua nova linha Vittrine, que proporciona maior preservação dos alimentos, otimiza o espaço de exposição dos produtos e aumenta a área de circulação nos corredores da loja. O conceito “pele de vidro”, bastante utilizado na arquitetura, foi a base do design dos expositores, que possuem portas sem molduras, maiores superfícies envidraçadas e estruturas com perfis mais leves, que não competem com as mercadorias expostas e deixam a loja mais agradável.

Para o diretor de marketing e vendas da Eletrofrio, Roberto Weidner, a Mercosuper é uma oportunidade de confraternizar com os colegas de negócios e de mostrar aos 45 mil visitantes a linha Vittrine e os benefícios do Propano. “Nada melhor do que mostrar pessoalmente a modernidade, beleza e eficiência da nossa linha Vittrine. Além disso, vamos poder apresentar os benefícios do Propano e a importância de desenvolver a sustentabilidade no varejo brasileiro”.

A Eletrofrio está localizada no estande nº 35.