A forma como as empresas costumam gerir seus negócios, desde o controle de compras e vendas até gestão de pessoal, torna-se ultrapassada conforme as tecnologias que afetam esses processos evoluem. A era digital, que começou timidamente no século 20, ainda está em curso e vai impactar o universo empresarial, independente do segmento, tamanho e endereço, por um longo tempo.

Como exemplo dessa transformação, temos o ERP – Enterprise Resource Planning. Conceito que surgiu na década de 90, a partir da evolução do Material Requirements Planning (MRP e MRP II, anos 70 e 80 respectivamente), deixando de trabalhar apenas nas necessidades de materiais de uma linha de produção, mas no planejamento integrado de todos os recursos de uma empresa, envolvendo os processos financeiros, comercial, contábil, fiscal, etc., impulsionando a função de gerenciamento ocasionado pela alta demanda e aumento de escala.

Esta época também ficou para trás, junto com as tecnologias que deram início à digitalização da gestão corporativa, como os gigantescos mainframes e as primeiras gerações de computadores pessoais.

No estágio da era digital em que nos encontramos, considerando os novos modelos de negócios, a rapidez com que as informações trafegam e as dinâmicas demandas dos clientes, o que os gestores precisam urgentemente para dar continuidade aos negócios, levando em consideração um mundo muito mais conectado e integrado, é a entrega das informações certas, na hora certa, para as pessoas certas.

Agora, imagine uma plataforma de gestão que vai além dos ERPs tradicionais, que além de integrar os dados provenientes de todas as áreas corporativas, esteja também integrada com outros sistemas e serviços especialistas e seja capaz de guiar os usuários a fim de otimizar as rotinas de trabalho, assegurar a assertividade das tomadas de decisão de forma inteligente, permitindo uma comparação em tempo real com o mercado.

Eis que surge um novo conceito denominado EIP – Enterprise Intelligence Platform, que consiste em uma plataforma completa, e não apenas um sistema ERP. Engloba colaboração dinâmica e conectividade de forma inteligente, porque utiliza os mecanismos de inteligência artificial, Machine Learning, adicionando proatividade aos processos corporativos. Tudo isso, considerando o usuário como o foco principal, trazendo uma jornada única e específica para cada função desempenhada em busca da alta performance individual e da organização.

Neste sentido, o conceito do EIP é muito mais amplo pois é uma plataforma que possui os benefícios do ERP e da IA (Inteligência Artificial), e também das novas tecnologias disponíveis, tais como: Big Data, Internet das Coisas (IoT), plataformas de EAD (Ensino à Distância), micro serviços especialistas, fintechs, soluções de colaboração e mobilidade.

Por meio da aplicação dessas tecnologias em prol dos negócios, o EIP se torna capaz de integrar as empresas com o mundo de forma interativa, aprendendo constantemente a partir do crescente volume de informações disponíveis e a cada interação com os usuários. Sua inteligência e capacidade de agregar valor será cada vez maior ao longo dos anos.

Em outras palavras, o EIP irá revolucionar a gestão corporativa, guiada pela inovação tecnológica e uso racional dos recursos disponíveis. Uma nova era se abre diante das empresas, e elas precisam escolher se ficarão no passado ou darão um salto em direção ao futuro.

Por isso não perca mais tempo e comece a se preparar para o novo conceito de gestão inteligente, que vai transformar de vez a forma como os gestores relacionam com tudo e todos à sua volta.

*Fábio Túlio é diretor de Inovação e Alianças Estratégicas da empresa Sankhya Jiva Tecnologia e Inovação LTDA.

