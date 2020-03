Efeito da recessão econômica e impacto das despesas com saúde e proteção social na mortalidade de adultos

Uma análise longitudinal de 5565 municípios brasileiros Uma análise longitudinal de 5565 municípios brasileiros

A recessão econômica pode piorar a saúde em países de baixa e média renda, com mercados de trabalho precários e sistemas de proteção social fracos. Entre 2014 e 16, ocorreu uma grande crise econômica no Brasil. Nosso objetivo foi avaliar a associação entre recessão econômica e mortalidade de adultos no Brasil e verificar se os programas de saúde e bem-estar social no país tiveram um efeito protetor contra o impacto negativo dessa recessão.

Nesta análise longitudinal, obtivemos dados do Ministério da Saúde do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Sistema de Informações para o Orçamento Público em Saúde para avaliar mudanças no nível de desemprego do estado e mortalidade entre adultos (idade ≥15 anos) no Brasil entre 2012 e 2017. Os resultados foram taxas municipais de mortalidade por todas as causas e causas específicas para todos os adultos e entre os subgrupos populacionais estratificados por idade, sexo e raça. Utilizamos modelos de regressão em painel de efeito fixo com pontos de tempo trimestrais para avaliar a associação entre recessão e mudanças na mortalidade. As taxas de mortalidade e desemprego foram prejudicadas usando os filtros Hodrick – Prescott para avaliar a variação cíclica e o controle das tendências subjacentes.

Entre 2012 e 2017, foram registradas 7 069 242 mortes entre adultos (idade ≥15 anos) em 5565 municípios do Brasil. Durante esse período, a taxa média de mortalidade adulta municipal bruta aumentou 8,0%, de 143,1 mortes por 100.000 em 2012 para 154.5 mortes por 100.000 em 2017. Um aumento na taxa de desemprego de 1 ponto percentual foi associado a um aumento de 0,50 por 100.000 habitantes por parâmetro (IC95% 0,99-0,91) na mortalidade por todas as causas, principalmente devido a câncer e doenças cardiovasculares. Entre 2012 e 2017, o aumento do desemprego representou 31 415 mortes em excesso (IC 95% 29 698–33 132). A mortalidade por todas as causas aumentou entre brasileiros negros ou pardos (um aumento de 0,46 [IC95% 0 · 15–0 · 80])), homens (0 · 67 [0 · 22–1 · 13]), e indivíduos com idade entre 30 e 59 anos (0,43 [0,16-0,69] por 1 ponto percentual de aumento na taxa de desemprego. Não foi identificada associação significativa entre desemprego e mortalidade por todas as causas em brasileiros brancos, mulheres, adolescentes (15 a 29 anos) ou mais velhos e aposentados (idade ≥60 anos). Nos municípios com altos gastos em programas de saúde e proteção social, não foram observados aumentos significativos na mortalidade relacionada à recessão.

A recessão brasileira contribuiu para o aumento da mortalidade. No entanto, os gastos com saúde e proteção social pareciam mitigar os efeitos prejudiciais à saúde, especialmente entre populações vulneráveis. Essa evidência fornece suporte para sistemas de saúde e proteção social mais fortes globalmente.

Introdução

Evidências de países de alta renda indicam que a associação entre crescimento econômico e mortalidade geral é pró-cíclica,1, 2, 3, 4, 5onde a mortalidade diminui durante a recessão econômica. Esta diminuição da mortalidade é observada apesar das consequências negativas conhecidas do desemprego para a saúde,6, 7 declínios na saúde autorreferida e na saúde mental e aumento das taxas de suicídio durante as recessões.1, 8 As reduções na mortalidade geral foram explicadas pelas reduções nos acidentes de trânsito, doenças hepáticas e doenças cardiovasculares durante os períodos de recessão.1, 2Uma possível explicação para essas reduções é que o declínio da produtividade durante as recessões resulta em menor participação em atividades prejudiciais (por exemplo, direção e consumo de álcool), redução do horário de trabalho e aumento do tempo gasto em atividades saudáveis. No entanto, essa associação pró-cíclica tem sido menos aparente nas últimas duas décadas9 e pesquisas em países de baixa e média renda (LMICs) sugerem tendências contraditórias às de países de alta renda.10, 11, 12.

