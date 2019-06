Garantir o direito à educação é uma estratégia eficaz para a proteção da vida e para a prevenção da violência. Essa verdade, que já é inquestionável por si só, foi evidenciada por um conjunto de estudos promovidos e apoiados pela Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), vinculada à Organização das Nações Unidas. Com base em tais pesquisas, a entidade aposta no acesso à escola como um mecanismo fundamental para reverter a tendência atual que, segundo ela, pode levar à morte de quase 2 milhões de crianças e adolescentes no mundo até 2030. Para evitar esse futuro tenebroso, é urgente o investimento na educação das pessoas.

Aliás, os principais problemas brasileiros não existiriam se a educação das pessoas fosse melhor. Essa verdade deve ser divulgada, amplificada e defendida por todos para que a vida no país seja melhor. Infelizmente, porém, a educação do cidadão já começa sendo ruim dentro de sua própria casa, onde problemas diversos colocam em risco a formação do indivíduo. Por tudo isso, acaba sobrando para a escola a função que deveria ter sido iniciada pela família. E quando os professores não conseguem ensinar, o caos se instala na sociedade, provocando todos os tipos de males sociais. É contra todo esse processo que o Brasil e todos os países precisam lutar.