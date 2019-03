Educação mira o topo do Ideb, valorização de professores e menor evasão

A Secretaria de Educação tem como meta fazer o Paraná liderar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), conter a evasão escolar, valorizar os professores e fortalecer as redes comunitárias e a integração entre alunos, docentes, pedagogos, diretores e chefes de núcleos regionais. O desafio contempla um universo de 1,1 milhão de estudantes matriculados nas 2.143 escolas, 63 mil professores, 29 mil servidores e 200 mil aulas/dia.

Os objetivos foram detalhados pelo secretário Renato Feder na manhã desta terça-feira, durante reunião de secretariado dirigida pelo vice-governador Darci Piana, no Palácio Iguaçu. O governador Carlos Massa Ratinho Junior cumpriu agenda em Brasília. “Essas ações têm como meta devolver o protagonismo da Educação do Paraná no País”, afirmou Piana.

Feder explicou as principais ações da pasta nos primeiros meses de gestão, a missão proposta pelo governador Ratinho Junior e apresentou um panorama da Educação. Ele afirma que se todas as diretrizes forem aplicadas o Paraná volta a ocupar o primeiro lugar do ranking nacional de desenvolvimento educacional.

Para o secretário, o principal objetivo é melhorar a aprendizagem em sala de aula, o que passa necessariamente pela valorização dos professores, pedagogos e diretores. Uma das metas é garantir que os servidores usem o tempo e o conhecimento em razão dos alunos, não de questões administrativas.