Com a criminalidade que cresce cada vez mais e usa menores em larga escala, torna-se mais intenso o debate sobre a redução da maioridade penal. Muitos acreditam que um adolescente de 16 anos já é maduro para escolher se quer ou não cometer um ato criminoso. O que passa despercebido é que diante de tudo isso o mais importante é a valorização da família. Antes de pensar em reduzir a maioridade penal, a sociedade deveria colocar o foco do debate na educação que as crianças e jovens recebem em casa e na escola. Erros nessa educação é que provocam a entrada de adolescentes no crime.

De nada adianta colocar uma pessoa menor de idade numa prisão se o país não desenvolve uma cultura de investimento social. Adolescentes infratores devem ser tratados com trabalho prático voltado à recuperação e ressocialização. E antes que comecem a praticar atos ilícitos, eles precisam de um lar com valores corretos. O governo deve garantir formação profissional e oportunidades de trabalho aos jovens, para que criem em suas mentes sonhos e vontade de levar uma vida digna.