O Brasil tem crescido muito nas últimas décadas. O envelhecimento da população, por exemplo, dá sinais de que as condições de vida são melhores hoje do que no passado. Com o fortalecimento da moeda brasileira e a queda dos índices astronômicos de inflação registrados nos anos 80, a economia teve uma melhora bem positiva. No entanto, ainda há uma diferença enorme entre o país do futebol e as nações mais ricas, e o nome dela é educação. A pouca instrução do trabalhador é um obstáculo que o impede de produzir mais para que o seu trabalho agregue mais à economia.

Investir num sistema de ensino de qualidade é requisito fundamental para elevar o Brasil a níveis melhores de produção e riquezas. Apesar de avanços, o acesso à educação é desafio ainda presente no Brasil. Segundo um relatório divulgado, recentemente, pela Campanha Nacional de Direito à Educação, a meta de universalização proposta pelo Plano Nacional de Educação ainda não foi alcançada. Fatos como esses deixam claro que a educação precisa ser melhorada e encarada como prioridade pelos governos e a população em geral.