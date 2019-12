Eduardo Barroca será o comandante do Coritiba em 2020, as informações são da jornalista Nadja Mauad.

O Coritiba ainda não confirmou oficialmente a contratação. O acerto com o treinador aconteceu na quinta-feira, após uma conversa com o diretor de futebol, Rodrigo Pastana.

Logo que Jorginho e Coritiba não entraram em acordo para uma renovação, três nomes surgiram no Alto da Glória e o preferido era Odair Hellmann, que acertou com o Fluminsen. Barroca e Enderson Moreira era os outros treinadores da lista.

Barroca tem 37 anos e trabalhou na base do Corinthians e do Botafogo, onde fez sua estreia como técnico do time neste ano. Ele foi o técnico do Atlético-GO, no acesso à primeira divisão.

A diretoria encontrava dificuldades e depois de uma reunião do G5 com o departamento de futebol, bateu o martelo no nome de Barroca. O primeiro contato já tinha sido positivo, logo depois, Pastana foi pessoalmente conversar com o treinador no Rio de Janeiro.