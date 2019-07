O movimento grevista manifestou ontem sua recusa à proposta apresentada pelo Governo do Estado. Pretendem intensificar as paralisações que já ultrapassa vários dias. Entre o pedido feito pelos sindicalistas e a proposta apresentada pelo Estado, as diferenças são grandes. No Brasil, em todos os Estados, a crise atingiu por inteiro as finanças de cada um deles. Seria o Paraná uma ilha neste universo, capaz de atender à demanda de aumento requerida pelos sindicatos?

Evidentemente que não. O Paraná atravessou os últimos anos apresentando um índice de liquidez que manteve o funcionamento das atividades sem consequências para o funcionalismo e fornecedores do Estado.Vizinhos de nós, o Rio Grande do Sul, após generosos aumentos sem contrapartida, praticamente teve provocada sua falência. O pagamento dos funcionários feitos por vales, com atrasos sistemáticos e rotineiros, sem previsão para que se encontre uma saída.

O mesmo serve para o estado de Minas Gerais. O estado com o segundo maior PIB do País. A equipe governamental não encontra propostas que possam recolocar nos trilhos essa unidade da Federação.

E o Rio de Janeiro? Recebeu empréstimos vultosos com promessa de vender ativos como a Cedae – Companhia de Água e Esgoto, e a antecipação dos royaltys da extração do pré-sal. Estão buscando ainda mais recursos junto ao Governo Federal.

O Paraná por ter administrado de forma parcimoniosa suas finanças é o estado que faz a diferença no Brasil junto com o estado vizinho São Paulo. Esse é o nosso momento de crescer, de atrair novos investimentos, apresentar projetos junto ao BNDS e outros organismos e projetos de longo prazo junto ao BID e o Banco Mundial.

A mesa de negociação é o melhor caminho para o funcionalismo e o governo do Estado. Apostar no crescimento e futura distribuição dos benefícios é uma alternativa a ser discutida. Todo cuidado é pouco. Os exemplos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro não servem para nós. Não podemos entrar nesse grupo. Ceder a tentação de resolver a greve sem ter respaldo financeiro é um risco que o Paraná não pode aceitar. Bom senso senhores!