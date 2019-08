Uma loja de móveis na Rua São Francisco, no Centro, é mais um imóvel particular com a fachada limpa e repintada dentro do programa Rosto da Cidade, da Prefeitura de Curitiba. Na tarde desta quarta-feira (14/8), o prefeito Rafael Greca acompanhou a conclusão dos trabalhos no local, que fica no Centro Histórico de Curitiba.

“Olhem que beleza ficou o sobrado neoclássico dos Móveis Gramadenses, a antiga casa já não é pichada, já não é abandonada, mas volta a ser tão bonita como quando foi construída. Volta a ser parte do rosto sagrado de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca.

A edificação eclética em dois pavimentos data do início do século XX e pertence à mesma família há cerca de 40 anos. São destaques os balcões corridos à frente dos vãos do segundo pavimento e os elementos decorativos em massa na fachada.

A atuação em imóveis particulares foi permitida após aprovação de um projeto do Executivo na Câmara Municipal de Curitiba. Também fazem parte das ações da Prefeitura a melhoria da iluminação pública e da acessibilidade na região.

Além de 20 imóveis públicos já concluídos pelo Rosto da Cidade, há outros 25 particulares inseridos no programa, sendo 20 já pintados e com aplicação gradativa de resina e cinco com pintura em andamento.

“Em todo o Centro Histórico da cidade estamos lutando contra a pichação, cobrindo os prédios com resina que permite a remoção da pichação”, explicou Greca.

Com seis etapas, o Rosto da Cidade é uma ação conjunta desenvolvida pelo Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), Fundação Cultural de Curitiba e as secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras Públicas.

Além da recuperação e aplicação de resina antipichação, o programa prevê melhorias na iluminação e acessibilidade.

Também acompanharam a vistoria desta quarta-feira a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, e o vereador Pier Petruzziello.