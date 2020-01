Edição do Trilhão Gringa reuniu mais de 1,5 mil participantes

O último domingo, 26, foi marcado pela abertura dos eventos esportivos do ano de 2020. As ações foram promovidas pela Prefeitura Municipal de Colombo. A Prefeita Beti Pavin marcou presença e valorizou todo o envolvimento do público que compareceu em grande número para acompanhar ou participar da competição. “Realizamos esses eventos com o intuito de trazer opções diferentes aos moradores da região, além de ofertar campeonatos novos para os amantes de modalidades radicais do nosso município”.

O Parque Municipal da Uva – localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 8771- foi o local escolhido para receber a primeira edição do Trilhão Gringa, que aconteceu no último domingo, 26. “Que esporte de tirar o fôlego foi este que assisti aqui no nosso Parque. Ontem com esta moçada bacana e aventureira no 1º Trilhão da Gringa, vi as manobras e a alegria nos mais de 1500 participantes que voaram, é isso mesmo, voaram e fizeram uma linda festa neste maravilhoso domingo. Parabéns aos envolvidos e aqui foi só uma mostra do nosso incentivo e apoio ao esporte nas suas mais diversas modalidades”, disse Beti Pavin.

A competição contou com uma trilha de 60 quilômetros e premiações para o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. “Estamos orgulhosos, promovemos um evento grandioso – com muita adrenalina e competitividade” ressaltou o vice-prefeito, Sergio Pinheiro.

As provas aconteceram na modalidade “off road”, ou seja, fora da estrada, nas quais as atividades automobilísticas são realizadas em áreas livres de pavimentação e na maioria das vezes com difícil acesso.