Reformar a casa ou apenas alguns cômodos exige muita paciência e dinheiro. Além da bagunça e da sujeira que se espalha por todo lado e o risco do investimento ficar acima do planejado. O conceito de “easy décor” pode ser uma boa alternativa para quem deseja repaginar um espaço sem a necessidade de passar por grandes obras. “É ideal para quem quer dar cara nova a um ambiente, mas sem precisar contratar pedreiros ou quebrar paredes” explica a arquiteta Soraya Surdi.

Pintura, marcenaria, reforma de móveis e objetos de decoração são algumas das etapas para transformar a decoração de um espaço. Soraya destaca que por ter processos mais rápidos e de menor complexidade comparado a uma obra, o projeto de easy décor acaba tendo um custo menor comparado a uma reforma. O serviço realizado pela arquiteta é uma consultoria e o valor depende do número de cômodos e áreas a serem revitalizadas. “Outra vantagem é a rapidez. O tempo para ficar pronto é bem menor. Para quem tem pressa, é a melhor opção”, comenta.

Entre os projetos que já desenvolveu neste segmento, a arquiteta destaca as mudanças que fez em uma sala de estar, de jantar e um lavabo em uma residência localizada em Curitiba (PR). Com amplo espaço, os cômodos tinham um aspecto sóbrio e com visual ultrapassado. Para deixar os ambientes mais contemporâneos, mas sem perder a elegância e sofisticação, Soraya optou pelo desenvolvimento de um projeto luminotécnico personalizado, que deu destaque as obras de arte e objetos de decoração, iluminou pontos específicos na cristaleira e na estante.

Na sala de jantar, o aparador foi trocado por novas mesas de apoio, mais modernas, com acabamento em prata e fundo espelhado. As cadeiras receberam novo estofamento e as cortinas deram mais privacidade e maior controle da luminosidade externa. Na sala de estar, novas poltronas, sofás receberam novos tecidos e almofadas deixaram o ambiente mais aconchegante. Mesas de apoio e folhagens preencheram o espaço e as janelas também receberam cortinas. Os quadros que decoram as salas receberam novas molduras e foram pendurados em locais cuidadosamente planejados para ficarem em evidência.

O lavabo também foi repaginado com a troca do armário, do espelho e papel de parede. “Até eu me surpreendo com as fotos do antes e do depois. É incrível como pequenas ações podem fazer uma transformação visual tão grande. Foi possível manter objetos e móveis que possuem valor sentimental e ainda sim deixar os ambientes mais modernos em pouco tempo. Eu adorei o resultado final e o mais importante: a cliente também”, acrescenta a arquiteta.