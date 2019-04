Desta terça 23, Dia Nacional do Choro (aniversário de Pixinguinha), a 30 de abril, o 4º Festival Nacional do Choro agenda em Curitiba mais de dez shows, além de debates e workshops. Esta edição homenageia um dos chorões mais ilustres da cidade, Wilson Moreira, falecido em 2017.

Em Curitiba, a cultura do choro é muito forte, principalmente por ser daqui um dos mais antigos conjuntos de choro ainda em atividade no Brasil, o Choro e Seresta, há 45 anos em atividade. Wilson Moreira participou do conjunto até seu falecimento, em 2017. Ele compôs inúmeras músicas que serão lembradas durante o festival.

A abertura terá dois eventos: o primeiro, ao meio-dia na Boca Maldita, tem apresentação de diversos músicos e, o segundo, na Capela Santa Maria, às 20h, show do regional É no choro que eu vou, com a participação especial do instrumentista Dirceu Leite. A Capela Santa Maria fica à Rua Conselheiro Laurindo, 273, no Centro de Curitiba.

Em cena estarão grandes nomes do cenário nacional como Maurício Carrilho, Nailor Proveta, Larissa Umaytá, Gian Correa, Fábio Peron e Rogério Souza. As apresentações em locais fechados terão ingressos solidários – a doação de 1kg de alimento não perecível ou de um agasalho em bom estado.

O festival nasceu em 2016, quando os músicos Jonas Lopes, Clayton Silva, João Luis Rodrigues, Marcela Zanette e o designer Renato Próspero, decidiram enaltecer o estilo musical tipicamente brasileiro, nascido há mais de 100 anos. “Curitiba é uma cidade muito rica para o chorinho e importante nome para o estilo no cenário nacional. Fazemos questão de lembrar, em nossas apresentações, nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim, entre outros. Bem como apresentar composições próprias”, destaca a flautista Marcela Zanete.

Neste ano, o evento tem o patrocínio da Volvo e da Revalore, por meio da Lei Municipal de Incentivo á Cultura, o Mecenato Subsidiado, e o apoio da prefeitura de Curitiba, da Fundação Cultural, Elo Apoio Social e Ambiental, SESI PR, ICAC e Conservatório de MPB.

Programação

23/04 – Dia nacional do Choro

Roda de Choro com diversos músicos locais

Local: Boca Maldita

Horário: 12h

23/04 – Show de abertura do festival com Regional É NO CHORO QUE EU VOU – participação especial: Dirceu Leite.

Músicos: Clayton Rodrigues (sax tenor, flauta), Daniel Miranda (sax alto e clarinete), Marcela Zanette (flautas), Lucas Miranda (cavaquinho),

Jonas Lopes (bandolim), Lucas Melo (violão de 7 cordas), João Luis Rodrigues (pandeiro) e Luis Rolim (percussão).

Local: Capela Santa Maria: Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro.

Horário: 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

24/04 – Brejeiras – participação especial: Larissa Umaytá (pandeiro), Carla Zago (violino) e Marcela Zanette (flauta). Músicos: Beatriz Schneider (violão de 7 cordas), Fernanda Fausto (flauta transversal e voz), Gisele Fontoura (cavaquinho e voz) e Jô Nunes (pandeiro e voz).

Local: Espaço Excêntrico: Rua Lamenha Lins, 1429 – Rebouças.

Horário: 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

25/04 – Workshop – Pandeiro no Choro com Larissa Umaytá

Local: Conservatório de MPB de Curitiba: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco, Curitiba.

Horário: 14h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

25/04 – João Egashira (violão) e Fábio Perón (bandolim)

Local: Teatro SESI Portão

Endereço: R. Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão.

Horário: 19h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

26/04 – Regional do Boêmio – participação especial: Gian Correa

Músicos: Julião Boêmio (cavaquinho), André Ribas (acordeon), Vinicius Chamorro (violão de 7 cordas), Ricardo Salmazo (pandeiro)

Local: Teatro Enio Carvalho: R. Mateus Leme, 990 – Centro Cívico.

Horário: 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

27/04 – Daniel Migliavacca (bandolim) convida Rogério Souza (violão de 7 cordas)

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco.

Horário: 12h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

27/04 – Conjunto Choro e Seresta – 46 anos de Choro – participação especial: Sérgio Albach (clarinete)

Músicos: Clayton Rodrigues (sax tenor, flauta), Daniel Miranda (sax alto e clarinete), Lucas Miranda (cavaquinho),

Lucas Melo (violão de 7 cordas), João Luis Rodrigues (pandeiro)

Local: Teatro Paiol

Endereço: Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho.

Horário: 20h

Entrada: R$10 e R$ 5(meia entrada) – * Edital Paiol Musical

28/04 – Sérgio Albach – Clarone no Choro

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco.

Horário: 11h30

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

28/04 – É NO CHORO QUE EU VOU – participação especial: Maurício Carrilho

Músicos: Clayton Rodrigues (sax tenor, flauta), Daniel Miranda (sax alto e clarinete), Marcela Zanette (flautas), Lucas Miranda (cavaquinho),Jonas Lopes (bandolim), Lucas Melo (violão de 7 cordas), João Luis Rodrigues (pandeiro) e Luis Rolim (percussão).

Local: Teatro Paiol

Endereço: Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho.

Horário: 19h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

29/04 – Bate papo com Maurício Carrilho – mediação: Ana Paula Peters

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco.

Horário: 18h

Entrada franca

29/04 – Regional Tropeçando convida Renan Bragatto (bandolim e acordeon)

Músicos: Diego Coelho (violão de 7 cordas), Flávio Araújo (Pandeiro), Otto Lenon (Percussão), Victor Romero (cavaquinho)

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco, Curitiba.

Horário: 19:30

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho

30/04- Workshop de improvisação no choro com Nailor Proveta

Local: Conservatório de MPB de Curitib: Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco, Curitiba.

Horário: 10h

Entrada: franca

30/04- Show de encerramento com Nailor Proveta (clarinete e saxofone) e Maurício Carrilho (violão de 7 cordas)

Local: Capela Santa Maria: R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro, Curitiba.

Horário: 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho