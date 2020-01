Dunlop supera marca de 25 milhões de pneus produzidos no Brasil

O ano de 2019 foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, de grandes conquistas para a Sumitomo Rubber do Brasil. Detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo, a empresa ultrapassou a barreira de 25 milhões de pneus produzidos no país.

Desde a inauguração da fábrica em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, em 2013, os números de produção seguem em crescente constante. No ano de 2019, a produção de pneus para automóveis ultrapassou a marca de 5,7 milhões de unidades.

Ainda no ano passado, a Dunlop inaugurou a sua fábrica voltada para a produção de pneus para veículos pesados, como caminhões e ônibus, que teve um investimento de mais de R$ 465 milhões, e já fechou o ano com bons resultados.

Para melhor atendimento aos consumidores da marca e visando aumentar a oferta de produtos para o mercado, a Dunlop também aumentou sua rede de lojas em mais de 20% no ano de 2019.

A fabricação de todos os pneus Dunlop no Brasil utiliza a alta tecnologia TAIYO (Sun) System, sistema de fabricação de pneus sem emendas nas partes de borracha do pneu, o que garante pneus mais uniformes e proporciona mais conforto, estabilidade e menor consumo de combustível para os seus clientes. O módulo de pneus de carga no Brasil é o primeiro da Dunlop no mundo a produzir pneus sem emenda para a categoria de veículos pesados.

“Os resultados obtidos comprovam todo o esforço empreendido pelos colaboradores na implantação de uma série de práticas de eficiência. As novas técnicas desenvolvidas pelo grupo Sumitomo Rubber são implementadas na fábrica de Fazenda Rio Grande/PR, o que transformou a unidade em uma referência em produtividade e excelência. Buscamos estar sempre atentos à qualidade e inovação em nossos produtos e nos orgulhamos muito de atingir esta meta”, diz Yoshinori Wakitani, Presidente da Dunlop no Brasil.