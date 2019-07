Um dos festivais de cerveja artesanal mais reconhecidos do país, o DUM Day, também regado a muita música, está agendado para este sábado. Murilo, Julio e Luiz Felipe agendaram o bar Distrito 1340, mais de 60 diferentes tipos de cerveja e 16 horas de duração. Ingressos pelo site www.eventbrite.com.br/e/dum-day-9-tickets-64509327134 ou diretamente na portaria, no dia da festa.

Dois palcos agitam a festa com destaques locais do rock. Cleiton Valle abre a programação com clássicos, de AC/DC a Pearl Jam. Em seguida, Renan Zonta e Ben Hur interpretam versões de bandas como Deep Purple e Van Halen. A Banda de Um Homem Só, projeto solo do músico David Henn, toca blues ao estilo do Delta do Mississipi. Entram no repertório nomes como Robert Johnson e Muddy Waters. Henn toca sozinho: guitarra, gaita, bateria e canta.

A festa tem ainda Kill The Sheep, grupo voltado ao grunge e pós-grunge, interpretando Nirvana, Alice in Chains e outras bandas dos anos 1990. Os grupos Xima Rock e Bwana completam a programação.

O festival costuma trazer lançamentos e exclusividades. Este ano, entre as novidades da DUM está a cerveja Três e Meio Polska, com lúpulos poloneses, e as cervejas colaborativas com outras fábricas, como a Ordinary Bitter, uma parceria com a 277 Craft Beer. Agenor Macari, mestre cachaceiro e um dos sócios da aguardente Porto Morretes, é o mentor da 277. Já a parceria com a Cervejaria Araucária, de Maringá, resultou em dois rótulos: Tovarich (“camarada” em russo) e Mary Black.

Fruto de colaboração com a Joy, de Curitiba, nasceu a Aveia Movediça, uma lager que tem 60% de aveia na receita. E com a Swamp, também curitibana, foi criada a Petit Pavé, uma Doppelbock. Já a colaborativa com o The Liffey Brew Pub, de Florianópolis, foi para a produção de uma Catharina Sour com amoras e baunilha.

A gastronomia ficará a cargo das lojas Choripan, Frites (pizza, hambúrguer, nachos e outras porções) e Buffalo (espetinhos). Como opção de sobremesa, a Gelataio terá sorvetes, brigadeiros e brownies.

Divirta-se: 20 de julho, sábado, das 11h da manhã até as 3h, no Distrito 1340 (Rua Major Heitor Guimarães, 1130 – Seminário). Ingressos a partir de 20 reais (meia) até cem reais (cokm direito a copo e camiseta). Mais informações: (41) 9 9222 1340.