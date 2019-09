Agora há pouco no Restaurante Kenji Kaiten, no Centro Cívico, uma mesa chamou atenção e reuniu os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Luciano Ducci (PSB) e o ex-deputado João Arruda – Sobrinho do ex-senador Roberto Requião (MDB). A conversa girou em torno de Curitiba e Paraná, conjunturas econômica e política, e o futuro do País.

Ás informações são do News Deprima