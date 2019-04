Com alma racing a versão exclusiva pro Brasil da DUCATI XDIAVEL DARK vem equipada de fábrica com acessórios que conferem mais esportividade na pilotagem do modelo. O guidão avançado permite uma condução mais dinâmica. Rodas forjadas em alumínio traduzem a essência do metal em puro prazer de guiar. E para dar mais beleza e estilo à nova Ducati XDiavel Dark, as tampas de guidão são um novo opcional do modelo.

Na versão DARK, a Ducati XDiavel chega com preço de venda ao consumidor de R$ 87.900,00. Disponível nas cores Liquid Concrete Grey e Black.

DUCATI XDIAVEL DARK

Alongada, musculosa e de curvas futuristas, a Ducati XDiavel Dark tem motor 1262 cm3 de cilindrada Ducati Testastretta L-Twin com DVT (Desmodromic Variable Timing), comando de válvulas variável, e propulsor de dois cilindros em “L”, de 1.262 cm³ responsável por produzir 156 cv (a 9500 rpm) de potência máxima e 13,35 kgf.m (já a 5000 giros) de torque máximo.

De design estarrecedor e desempenho surpreendente, o novo modelo Dark se une à família formada pela XDiavel e XDIavel S. Todos os modelos vêm equipados com um conjunto completo dos mais recentes produtos eletrônicos da Ducati.

O resultado é uma potência descomunal e muito além do que se pode esperar de uma verdadeira “muscle cruiser”.

A Ducati XDiavel Dark tem câmbio de seis marchas e três modos de pilotagem: Urban (potência limitada a 100 cv), Touring (torque suavizado) e Sport (força total), aliados a oito níveis de atuação do controle de tração.