A nova campanha comercial da Ducati, válida para todo o Brasil, chega com condições especiais para o mês de novembro.

O modelo Multistrada 1260 S (ano/modelo 2019) está com plano de financiamento especial para o mês de novembro. O modelo tem preço sugerido ao consumidor de R$ 87.900,00. Com entrada de 50% do valor total, o saldo poderá ser financiado em até 24 vezes sem juros.

De eletrônica sofisticada, a Ducati Multistrada 1260 combina o extraordinário motor de 1.262 cm3 de cilindrada com 158 cavalos de potência. O alto desempenho deriva do motor Testastretta DVT, com melhor torque, capacidade de circulação e capacidade de tração. Ou seja, a Ducati Multistrada 1260 entrega muito mais potência a partir de baixas rotações.

Entre as principais características destaque para o Ducati Quick Shift (disponível na versão S) que permite a troca de marchas automática para cima ou para baixo, sem o uso da embreagem. E para o TPMS, sensor avançado para o monitoramento da pressão dos pneus.

Até o final do mês de novembro a Ducati Monster 797, (cor branca) mantém o preço especial de vendas de R$ 42.900,00 por R$ 39.900 (ano/modelo 2019).

Na opção de financiamento o modelo pode ser adquirido com 30% de entrada e financiamento em até 24 parcelas sem juros.

A Monster 797, a mais acessível dos modelos Ducati naked, foi projetada para expressar a essência única da Monster até o último detalhe. Com seu tanque compacto, mas ainda assim robusto, farol icônico e traseira cônica, a Monster 797 tem visual limpo e vigoroso. O motor Desmodue L-twin refrigerado a ar fica acomodado no quadro Trellis, mostrando os componentes mecânicos no inimitável estilo da Monster.

Com uma enérgica potência máxima de 75 cv a 8.250 rpm e ótimo rendimento na faixa de rotação, a Monster 797 coloca o desempenho e a diversão ao alcance de todos, garantindo uma experiência de pilotagem empolgante a cada dia, em qualquer estrada.