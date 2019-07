A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) e a Representação de Baden-Württemberg no Brasil realizaram no último dia 11 de julho, no Campus da Indústria (Fiep), a apresentação do programa Dual Study, que tem como foco a qualificação profissional de estudantes universitários e uma formação alinhada ao que as empresas realmente precisam.

A implementação é inédita no Paraná. Nesta primeira fase, o principal objetivo é recrutar empresas formadoras, que para participar precisam oferecer uma ou mais vagas de emprego no decorrer do curso, incluindo remuneração básica e tutoria.

Como explica o gestor do programa Philipp Hahn, no Dual Study o estudante divide o seu tempo entre dois locais de aprendizagem: a universidade e a empresa formadora. “Durante o curso, o conhecimento teórico adquirido na universidade é aprofundado diretamente no ambiente de trabalho, por meio de projetos definidos, anteriormente, entre estudante, mentor da empresa e professor universitário”, explica.

Hahn acrescenta que no decorrer do programa, este jovem mantém o vínculo com a mesma empresa, além de acumular experiências de trabalho em vários departamentos e áreas.

Previsto para o início de 2020, o primeiro semestre do curso é de nivelamento, apenas com aulas na universidade. A parte prática começa no segundo semestre. “Os ganhos são tanto para o aluno quanto para as empresas formadoras. Enquanto o primeiro terá mais chance de empregabilidade no mercado, além de ser remunerado enquanto estuda, as companhias parceiras ao programa obterão um colaborador plug & play sob medida, de alto rendimento, um futuro gestor-líder”, conclui.

Qualificação diferenciada

Criado no estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, há cerca de 50 anos, o Dual Study é reaplicado em vários países, sendo 5 deles latino-americanos. O objetivo, agora, é trazer essa qualificação diferenciada para Curitiba, para isso o apoio de empresas parceiras será fundamental.

Vale destacar que a Duale Hochschule Latinoamerica (DHLA) segue o padrão da Duale Hochschule de Baden-Württemberg, um dos estados mais avançados em inovação industrial. Para mais informações, entre em contato com a AHK Paraná pelo e-mail ahkparana@ahkbrasil.com ou pelo telefone (41) 3323-5958.

Sobre a AHK Paraná – Estimular a economia de mercado por meio da promoção do intercâmbio de investimentos, comércio e serviços entre a Alemanha e o Brasil, além de promover a cooperação regional e global entre os blocos econômicos. Esta é a missão da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), entidade atualmente dirigida pelo Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC e Cônsul Honorário da Alemanha em Curitiba Andreas F. H. Hoffrichter.

Fundada em 1972, a AHK Paraná integra uma rede composta por mais de 130 Câmaras binacionais alemãs em 90 países ao redor do mundo que trabalham em prol do fomento profissional de seus associados e no estímulo ao networking entre diferentes organizações. Com foco no desenvolvimento do Paraná, a AHK Paraná está entre as cinco melhores e mais completas câmaras bilaterais do Brasil e agrupa empresas de capital ou know how alemão e companhias brasileiras instaladas no estado com interesses na Alemanha